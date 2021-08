Caserma chiusa solo temporaneamente per permettere alla proprietà dell’immobile di eseguire improcrastinabili lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali

Perugia, 6 agosto 2021 – In una nota, il comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Romano, spiega che “A partire da oggi, la Stazione Carabinieri di Ponte Pattoli ripiegherà presso la Stazione di Perugia Fortebraccio, da dove i militari continueranno a svolgere le proprie funzioni a beneficio della propria utenza.

Adottato in un’ottica di particolare attenzione alla salubrità dei luoghi di lavoro per la tutela dei propri militari e dei cittadini che accedono nelle caserme, il provvedimento si è reso necessario per permettere alla proprietà dell’immobile di eseguire improcrastinabili lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e avrà la durata strettamente legata alla risoluzione delle problematiche emerse. Appena superate, i militari della Stazione di Ponte Pattoli riprenderanno regolare servizio presso la sede naturale.

Piuttosto, si ritiene opportuno precisare che non è mai stata presa in considerazione alcuna riconfigurazione dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, che l’Arma ha intensificato per il periodo estivo, come consuetudine, e continuerà ad assicurare in futuro.

Durante l’intero arco temporale del ripiegamento, l’Arma dei Carabinieri non distoglierà il personale dal territorio di Ponte Pattoli e, per garantire i servizi di ricezione denunce e assistenza al cittadino, già dalla giornata di domani 7 agosto una Stazione Mobile sarà operativa nel piazzale antistante l’attuale sede con i medesimi orari di apertura al pubblico”.

A Ponte Pattoli la gente è preoccupata, anche se l’Arma ha assicurato che da domani, 7 agosto, una Stazione Mobile sarà operativa nel piazzale antistante l’attuale sede.

