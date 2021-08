Per un turismo consapevole . L’iniziativa resterà attiva per tutta l’estate

Deruta 6 agosto 2021 – “Deruta Walking Tour”; è questa la novità culturale dell’estate Derutese che si affianca alla gestione da parte dell’Associazione Casa degli Artisti e della Pro Deruta dell’Ufficio Turistico, attualmente posizionato alla Ex Fornace Grazia. “Deruta Walking Tour” nasce da un’idea di Emilia Pelucca (Laurea in Storia delle Arti e conservazione dei beni artistici) e Federico Munzi (Facoltà di Beni Culturale) due giovani che hanno deciso, in maniera volontaria, di proporre visite guidate gratuite (sabato e domenica) di Deruta per incrementare il turismo culturale consapevole.

“Vieni con noi a conoscere i segreti di Deruta” è questo lo slogan scelto da questi ragazzi che, volontariamente, in collaborazione con l’ufficio turistico di Deruta, si mettono alla prova per poi riuscire a fare di questa esperienza un vero lavoro. Una iniziativa lodevole che dovrebbe essere d’esempio, vista la necessita dei piccoli borghi di poter contare su giovani studenti appassionati delle bellezze storiche del italiane. Per partecipare a “Deruta Walking Tour” il sabato (ore11, 16, 17) e la domenica (ore 10, 16, 17) sarà necessario prenotare il tour sui canali social di VISITDERUTA oppure al 331/264222-340/8625431. Il ritrovo è previsto davanti all’antica Fornace Grazia. Il tour sarà circa di un’ora e toccherà i punti più belli del centro storico di Deruta.

