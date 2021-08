Domani sera, cavalli e cavalieri ai nastri di partenza. In queste ore è massimo l’impegno di tutto l’Ente Giostra e dei dieci Rioni per garantire lo svolgimento della gara nella massima sicurezza

Foligno, 6 agosto 2021 – Manca ormai poco all’atteso momento in cui i dieci cavalieri affronteranno l’otto di gara per contendersi la vittoria nella Giostra della Sfida 2021. Una gara, quest’anno, che si svolge in una data inusuale a causa della situazione sanitaria che sta, ancora, vivendo il nostro Paese. Situazione, questa, che ha comportato per tutto il mondo della Quintana, così come nel 2020, uno sforzo, una dedizione e un’attenzione eccezionali.

In queste ore è massimo l’impegno di tutto l’Ente Giostra e dei dieci Rioni per garantire lo svolgimento della gara nella massima sicurezza.

Domani saranno graditi ospiti della Quintana la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il Generale di Brigata Daniele Tarantino Comandante della Caserma Gonzaga, il Generale di Brigata Antonio Bandiera Comandante della Legione Carabinieri Umbria, il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, il dott. Fausto Cardella Garante dell’Università di Perugia e già Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Perugia oltre al Conte Ranieri Campello ormai storico amico della nostra Festa.

La cronaca della Giostra andrà in diretta sul canale 10 di UmbriaTV e in streaming sulla pagina Facebook Giostra della Quintana di Foligno a partire dalle ore 21.00 circa.

Inoltre, dopo lo stop dello scorso anno, tornano al Campo de li Giochi le telecamere della RAI che sabato 14 agosto su RAI 3, proporrà una sintesi della Giostra a partire dalle ore 17.40

Questi i binomi che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, scenderanno in campo il 7 agosto:

Rione Ammanniti: Tommaso Finestra su Hamamelis

Rione Badia: Lorenzo Melosso su Speedwell Blue

Rione Cassero: Luca Innocenzi su Guitto

Rione Contrastanga: Pierluigi Chicchini su Unknown Princess

Rione Croce Bianca: Lorenzo Paci su Super Magic

Rione Giotti: Daniele Scarponi su Daytona Man

Rione la Mora: Mattia Zannori su Non Succederà Più

Rione Morlupo: Alessandro Candelori su Zingaro

Rione Pugilli: Michelangelo Fondi su Edward England

Rione Spada: Massimo Gubbini su City Hunter

