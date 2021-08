Perugia, 6 agosto 2021 – Sono stati effettuati, nell’area centrale di Perugia, nella zona della Stazione Ferroviaria di Perugia Fontivegge e nelle zone limitrofe, una serie di controlli straordinari finalizzati al contrasto dei fenomeni criminali legati alla detenzione, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, reati predatori, immigrazione clandestina e controlli anti prostituzione su strada.

Un dispositivo a 360 gradi che ha visto impegnati l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed il Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche. L’attività ha trovato sostanza nell’effettuazione di controlli a carico di 60 veicoli e 150 persone controllate.

Cittadini italiani e di altre varie origini di provenienza, con precedenti di Polizia generici e specifici per vari reati, uomini e donne anche dediti all’attività di prostituzione, sono stati identificati e controllati.

In particolare 4 dei veicoli controllati venivano sequestrati in quanto sprovvisti di copertura assicurativa verso terzi ed i conducenti sanzionati mentre a carico di un cittadino italiano di origini domenicane, classe 1999, sottoposto a controllo in zona Via del Macello/Ottagono, emergeva il possesso di sostanza stupefacente del tipo eroina in termini di modica quantità.

L’uomo veniva deferito all’A.G. ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 e contestualmente la sostanza veniva sottoposta a sequestro.

