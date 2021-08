Foligno, 7 agosto 2021 – In occasione del Ferragosto si amplierà l’offerta del cartellone di “Estate al Trinci”. Sono in programma concerti gratuiti per il pubblico. Tutti gli eventi sono su prenotazione. Per accedere agli eventi, è obbligatorio il green pass. I bambini sotto i 12 anni sono esentati.

Ecco il calendario degli appuntamenti: lunedì 9 agosto, ore 21,15 – Corte di Palazzo Trinci, concerto “Musical Bouchet” – Musique pour tous les àges – Musiciens écletiques – a cura dell’Associazione Culturale Progetto Foligno; martedì 10 agosto, ore 21 – Corte di Palazzo Trinci, concerto “Visioni” la Musica del grande cinema – SatorDuo (Paolo Castellani violino Francesco Di Giandomenico chitarra) – a cura dell’ Associazione CGD – Next; mercoledì 11 agosto, ore 21 – Corte di Palazzo Trinci, concerto “Ode al Vino” – atmosfere poetiche eno-musicali – Luca Tironzelli, attore SatorDuo (Paolo Castellani violino, Francesco Di Giandomenico chitarra) – a cura dell’ Associazione CGD – Next; venerdì 13 agosto, ore 21 – Corte di Palazzo Trinci, rassegna bandistica Città di Foligno – Concerto della Banda “Properzio” di Spello – a cura dell’Associazione Filarmonica Belfiore di Foligno; sabato 14 agosto, ore 21 – Corte di Palazzo Trinci, spettacolo “Platero e io” –

Adattamento teatrale del racconto di J.R. Jimenez, Musiche di E. Sainz de la Maza a cura dell’ Associazione CGD – Next; domenica 15 agosto, ore 21 – Corte di Palazzo Trinci FESTA D’AGOSTO A FOLIGNO – Musica umbra e del sud Italia con Sonidumbra e Musicanti del Piccolo Borgo – a cura dell’Associazione musicale Micrologus; lunedì 16 agosto, ore 21 – Corte di Palazzo Trinci rassegna bandistica Città di Foligno – Concerto della Banda Città di Norcia – a cura dell’Associazione Filarmonica Belfiore di Foligno; martedì 17 agosto, ore 21 – Corte di Palazzo Trinci, rassegna bandistica Città di Foligno – concerto della Banda Città di Bevagna – a cura dell’Associazione Filarmonica Belfiore di Foligno; mercoledì 18 agosto, ore 21 – Corte di Palazzo Trinci rassegna bandistica Città di Foligno – concerto di chiusura della Filarmonica di Belfiore – a cura dell’Associazione Filarmonica Belfiore di Foligno.

Per l’assessorte alla cultura, Decio Barili, “il già ricco palinsesto di eventi alla Corte di palazzo Trinci si consolida con una serie di proposte di altissimo livello per allietare le serate di agosto in città. La novità del Ferragosto in musica spero che sia gradita da tutti coloro che vorranno o dovranno restare a Foligno. Ringrazio ancora i tanti che hanno creduto alla “Estate al Trinci” e che si sono impegnati per la sua realizzazione”. L’assessore al turismo, Michela Giuliani, ha sottolineato che “la nostra “Estate al Trinci” si arricchisce di ulteriori proposte che vanno così a completare il già ricco palinsesto di successo che già ha permesso a tanti cittadini e visitatori di vivere delle nuove esperienze in tutta sicurezza e in una cornice unica e davvero suggestiva come la corte di Palazzo Trinci.

Rinnovo i miei ringraziamenti alle tante associazioni e agli uffici della cultura e del turismo che ci hanno permesso di realizzare un’iniziativa di così grande valore e di promuovere al meglio la nostra città con un cartellone di eventi di vario genere per ogni giorno e per tutta l’estate. Ricordo anche la novità, ossia la possibilità di prenotare online la partecipazione ad ogni singola iniziativa attraverso la nuova piattaforma disponibile nel sito del Comune di Foligno al link https://foligno.mycity.it/agenda-smart”

