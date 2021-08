In manette un uomo di 48 anni che viaggiava in auto nonostante fosse sottoposto alla Misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con Obblighi emesso dal Tribunale di Perugia il 9 febbraio scorso

Foligno, 7 agosto 2021 – I Carabinieri della Compagnia di Foligno, nel corso degli ultimi cinque giorni, hanno presidiato il territorio con numerosi servizi esterni, 21 pattuglie giornaliere divise nelle diverse fasce orarie, al fine di reprimere reati in genere, con particolare attenzione al rispetto della normativa volta ad impedire la diffusione del Covid 19 e 5 Servizi di Ordine Pubblico serali in occasione di eventi.

I militari impiegati hanno proceduto al controllo di 307 veicoli, 375 persone e 39 esercizi commerciali. Tale attività ha portato ad elevare 27 contravvenzioni al CdS, delle quale 3 per mancata copertura assicurativa e 2 per guida senza patente o patente revocata/sospesa.

Nel pomeriggio di ieri, 6 agosto, durante l’esecuzione di tali servizi, i militari della locale Sezione Radiomobile in Foligno, Viale Firenze, hanno proceduto al controllo di un soggetto di 48 anni, che viaggiava in auto, sottoposto alla Misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con Obblighi emesso dal Tribunale di Perugia in data 09.02.2021.

Lo stesso è stato tratto in arresto nella flagranza di reato in violazione all’art. 75 comma 2 DLgs 159/2011 per aver Violato la Misura della Sorveglianza Speciale con Obbligo di soggiorno nel Comune di Trevi.

E’ stato inoltre deferito sensi art. 73 Dlgs 159/2011 perché circolava alla guida della privo della patente di guida poiché sospesa con Provvedimento Prefetto di Perugia notificato in data 27.01.2021.

Procura Repubblica di Spoleto ha disposto trasferimento Arresti Domiciliari del medesimo in attesa Udienza Rito Direttissimo.

Mattina odierna in sede di Rito Direttissimo l’arresto è stato Convalidato.

