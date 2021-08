Narni, 8 agosto 2021 – Incidente mortale questa mattina a Narni Scalo, in via Tuderte: ha perso la vita un uomo anziano del posto investito da un’auto. Non si conosce ancor la dinamica del sinistro al vaglio della Polizia locale intervenuta per i rilievi. Il traffico della via principale è stato a lungo deviato. Il poveretto, nonostante i soccorsi e l’immediato intervento del 118, non ce l’ha fatta.

(3)