La Pro Loco di Arrone in collaborazione con il Comune di Arrone sono lieti di presentare un’Evento ad Arrone l’Estate Arronese 2021. Il tour di ‘Abbi cura di me’ fa tappa all’Estate Arronese

Arrone, 8 agosto 2021 – È stato il vincitore del Festival di Sanremo 2007 con il brano Ti regalerò una rosa. Dal 2017 al marzo 2020 è stato direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo. Secondo di tre figli, fin da adolescente si appassiona ai fumetti e dimostra talento: a 16 anni gli viene offerto un contratto come disegnatore per il Tiramolla della Comic Art ma rifiuta per continuare gli studi al Liceo Classico Francesco Vivona di Roma. Continua però a coltivare questa passione imparando l’arte del disegno a china con Jacovitti. Si iscrive successivamente al corso di laurea in Storia dell’arte all’Università di Roma Tre ma non consegue la laurea.

Presta servizio, prima come obiettore di coscienza e poi da volontario, in un centro d’igiene mentale, esperienza che lo colpirà e lo porterà ad approfondire i temi della malattia mentale e dei manicomi. Inizia a far conoscere la sua musica dai palchi degli storici locali romani Il Locale e The Place, frequentati anche dalla nuova scuola romana di cantautori come Max Gazzè, Niccolò Fabi, Federico Zampaglione, Pier Cortese e Riccardo Sinigallia.

Oltre che cantautore è scrittore, autore ed interprete di monologhi nonché attore teatrale.

