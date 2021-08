E’ dedicato ai 100 anni del fondatore Antonino Scarcella e sarà anche il primo Covid-free in Stagione. Per ascoltare “Fireworks” con il celebre Guitalian Quartet sarà necessario il Green Pass. Appuntamento giovedì 12 agosto ore 21, a Villa Fabri di Trevi

Trevi, 9 agosto 2021 – Avvio dell’era Green Pass anche per gli Amici della Musica di Foligno. Solo muniti di certificato verde si potrà infatti assistere al prossimo concerto – e ai successivi – giovedì 12 agosto ore 21, a Villa Fabri di Trevi. Un appuntamento che già il titolo, “Fireworks”, – fuochi d’artificio – annuncia scoppiettante, all’insegna di sonorità brillanti e coinvolgenti affidate a un quartetto strumentale d’eccezione, il Guitalian Quartet (nella foto). Un ensemble di prestigio internazionale che vede insieme quattro chitarristi classici Guido Fichtner, Claudio Marcotulli, Stefano Palamidessi, Adriano Walter Rullo, oggi tra i più brillanti solisti italiani.

Proposto in collaborazione con il Comune di Trevi, il concerto giunge con una dedica speciale ai 100 anni dalla nascita del prof. Antonino Scarcella, ideatore e fondatore 40 anni fa dell’Associazione musicale folignate, nato proprio il 12 agosto 1921.

Un anniversario celebrato con un programma di grande godibilità, aperto dalla scintillante Sinfonia da Il barbiere di Siviglia di Rossini in una trascrizione realizzata dal Quartetto. Seguirà un corpo centrale interamente dedicato alla musica sudamericana, per chiudere la serata con la amatissima Carmen Suite – arrangiamenti del Guitalian Quartet – contenente alcuni dei più celebri temi dal capolavoro di Bizet.

Come per i precedenti concerti sarà necessaria la prenotazione anche per i soci (info@amicimusicafoligno.it; tel. 347 4515094). Mentre il Green Pass, richiesto per spettatori oltre i 12 anni di età, dovrà essere accompagnato da documento di identità. Ai minori di 12 anni sarà invece richiesto un documento di identità o un’autocertificazione del genitore (o di chi ne fa le veci) che ne attesti l’età.

