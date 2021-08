Svelato il ricco programma dal 27 al 29 agosto 2021: tra le numerose iniziative anche ‘APP in FESTA’, seminario di formazione con Giulia Natale. Con lo spettacolo di narrazione ‘Il viaggio di Odisseo’, ospite d’onore, ancora una volta, è Monica Morini del Teatro dell’Orsa

ASSISI – Tra spettacoli di narrazione, letture musicate, laboratori fiabasofici e di movimento, passeggiate letterarie, presentazioni di libri, Assisi è pronta ad accogliere l’edizione 2021 di ‘Birba chi legge’ Festa delle storie per bambini e ragazzi. Un lungo fine settimana dedicato all’infanzia e alle famiglie in programma da venerdì 27 a domenica 29 agosto in suggestive location della città.

La grande Festa per grandi e piccini realizzata in collaborazione con il Comune di Assisi, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria. L’inizio sarà subito venerdì 27 agosto con “APP IN FESTA! IL DIGITALE RACCONTA STORIE”, seminario di formazione a cura di Giulia Natale, rivolto a insegnanti, educatori, genitori, appassionati e curiosi.

Tra gli appuntamenti di sabato 28 agosto da segnalare “IL VIAGGIO DI ODISSEO”, spettacolo di narrazione di e con Monica Morini, attrice, autrice e regista del Teatro dell’Orsa.

Domenica, uno dei momenti più attesi sarà la cerimonia di premiazione del progetto “Biblioteca Tararì” dell’Istituto Comprensivo 4 di Perugia, vincitore della quarta edizione del Concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola” indetto dall’Associazione Birba.

La Festa sarà all’insegna dell’eco sostenibilità e plasticfree.

Per svolgere la Festa nel pieno rispetto delle misure di sicurezza è richiesto l’obbligo di prenotazione a tutti gli eventi e di essere in possesso del Green Pass e del documento di identità per l’accesso agli spettacoli dove previsto.

POSTI LIMITATI – Prenota telefonando al 370 3070231 oppure inviando un messaggio WA o scrivendo a info@birbachilegge.it

Programma:

VENERDI 27 AGOSTO

16.30 | DigiPass Assisi | durata 2 h 30’ | 18+

APP IN FESTA! IL DIGITALE RACCONTA STORIE

Seminario di formazione per insegnanti, educatori, genitori, appassionati e curiosi

A cura di Giulia Natale

Giulia Natale, grande esperta di app, libri interattivi e letteratura digitale per bambini e ragazzi, scoperchierà un pentolone di meravigliose storie raccontate in carta e in pixel per capire a quale tipo di digitale è bene esporre i bambini e le bambine, condividere percorsi sulla qualità, conoscere editori italiani e internazionali di App belle e adatte, scoprire strumenti utili al lavoro di educatori e insegnanti, e divertenti da sperimentare in famiglia.

Un incontro di formazione poco convenzionale che parte dai libri illustrati e dalla carta per approdare sugli schermi.

18.30 | Bosco di San Francesco | durata 1h | per tutti

BENTORNATO PETER PAN!

Spettacolo a cura dei piccoli allievi del Piccolo Teatro degli Instabili

Regia di Giulia Zeetti

Il saggio finale dei piccoli allievi del Piccolo teatro degli Instabili, che hanno partecipato al laboratorio “A teatro nel bosco” condotto da Giulia Zeetti, includerà tra i bambini smarriti anche noi adulti, in un percorso che ci farà riscoprire quella condizione privilegiata dell’infanzia che lo stesso Barry definisce “spensierata, innocente e senza cuore “.

Saranno i bambini a prenderci per mano e a condurci verso quel luogo magico a loro familiare, che ci appartiene, ma di cui da tempo abbiamo perso le tracce.

SABATO 28 AGOSTO

9.30 | Chiesa di San Vitale | durata 1h | per tutti

PICCOLI E GRANDI PASSI

Laboratorio di movimento espressivo

A cura di Elisabetta Trupia

“Piccoli e Grandi Passi” è un laboratorio che promuove la sperimentazione e il gioco per conoscere il proprio corpo, le sue possibilità espressive e ritmiche in una dimensione duale e corale, nella continua scoperta di sé e dell’altro/a in una prospettiva di condivisione e di comunità.

Un’esperienza di relazione e condivisione tra genitori (o adulti di riferimento: nonna/o, baby sitter, zia/o, una persona cara) e bambini/e attraverso il movimento e il ritmo. La danza e la musica diventano il canale privilegiato attraverso cui comunicare, socializzare, esprimere e vivere le proprie emozioni.

10.45| Piazza della Chiesa Nuova | durata 45’ | età 0-6

Storie della LiberBici

C’È POSTO PER TUTTI! STORIE DI INCLUSIONE

A cura di Michele Volpi

I racconti proposti in questa sorta di “percorso letterario” rappresentano storie di rispetto e di inclusione, che suggeriscono a noi tutti di non fermarci alle apparenze, bensì di osservare con uno sguardo privo di pregiudizi gli esseri viventi che ci stanno accanto: altri uomini, donne e bambini, ma anche animali, piante e la natura in genere.

In quest’ottica, persino oggetti inanimati come una paperella da bagno possono darci degli importanti insegnamenti su come troppo spesso ci limitiamo a considerare le cose da una sola prospettiva: la nostra!

11.45 | Sala delle Volte | durata 45’ | età 5+

IL COLOMBRE E ALTRE STORIE

Lettura spettacolo

Con Sabina Antonelli e Maria Luisa Morici

Sabina Antonelli e Maria Luisa Morici, che da molti anni abitano felici il mondo dei bambini e delle bambine, raccontano e danno vita all’emozionante storia di Dino Buzzati attraverso una animazione teatrale che mette insieme parole, corpo, immagini e si dipana con un rullo dipinto che diventa barca e traghetta la fantasia di chi ascolta nel magico mondo dei “colori” e delle “ombre”: cioè il magico mondo del Colombre.

15.30 | Vicolo Sala delle Volte | durata 1 h 30’ | età 6+

UN GIORNO, SIGNOR PIENO E SIGNOR VUOTO…

Laboratorio fiabasofico

A cura di Giancarlo Chirico

Un bel giorno Signor Pieno e Signor Vuoto si incontrano per caso tra silenzi vuoti di parole e parole piene di significato. Un incontro che cambierà per sempre il loro modo di essere e di pensare…

A partire dallo splendido albo illustrato “Pieno vuoto” di Cristina Bellemo e Liuna Virardi edito da Topipittori, con Giancarlo Chirico, filosofo per bambini e responsabile del progetto Fiaba-so-fando, scopriremo insieme quant’è divertente giocare alla filosofia.

16.30 | Piazza della Chiesa Nuova | durata 45’ | età 0-3 anni

FAVOLE AFRICANE

A cura di Michele Volpi

con sonorizzazioni e commenti musicali di Emilio Gabellieri cantante e maestro di Beatbox

Le favole hanno da sempre la capacità di evocare due differenti dimensioni: la sorpresa del nuovo e, allo stesso tempo, l’evocazione di suggestioni antiche e senza tempo.

Le storie che abbiamo qui raccolto si svolgono tutte in Africa, fra tradizione e innovazione.

Africa, terra di sole, caldo e siccità. Ma allo stesso tempo, l’Africa è anche terra ricca di acqua: i mari e gli oceani che la circondano, i grandi laghi, i fiumi lunghi e capienti, abitati dagli animali più diversi ed esotici.

E così, le narrazioni si arricchiscono dei suoni della natura e di ritmi tribali, che aiutano bambini e adulti a entrare gradualmente nel racconto e a compiere, insieme, un viaggio coinvolgente e sorprendente.

17.30 | Chiesa di San Vitale | durata 50’ | per tutti

PICCOLA STREGA

Lettura a due voci con musica dal vivo

Con Giulia Zeetti, Alessandra Comparozzi e Gianfranco De Franco

Testo di Pascal Brullemans

Traduzione di Eleonora Ribis per “Piccola Strega”, Edizioni Primavera 2020

Due streghe, la grande e la piccola, il bambino cacciatore, l’orco e il gatto sono i personaggi di questo capolavoro di tensione che non tralascia la magia del racconto fiabesco in un’andatura ricca di suggestioni e di sottile umorismo.

Come vivere con un mostro che sogna di divorarti?

Seguendo le avventure di piccola strega il pubblico sarà trasportato nelle profondità della foresta.

Una fiaba scura in forma di teatro che indaga le grandi risorse di intelligenza e immaginazione dei bambini per uscire da situazioni difficili, aiutarsi, aiutare, crescere.

Le voci narranti, attingendo alla tradizione del racconto orale, daranno vita a questo straordinaria storia di resilienza e coraggio adatta ai più piccoli che anche i grandi ameranno.

18.45 | Anfiteatro Pro Civitate | durata 1 h | età 6+

IL VIAGGIO DI ODISSEO

Spettacolo di narrazione

Di e con Monica Morini

Regia Bernardino Bonzani

Costruzioni sceniche Franco Tanzi

In principio è il pulsare del suono a portarci lontano.La parola poetica e il suono narrante ci accompagnano nel viaggio, quello di Odisseo e i suoi compagni, alla ricerca della via del ritorno.

La parola e la musica si abbracciano e navigano per mare, lontano da casa, verso terre sconosciute.

Chi ascolta viaggia, fino a incontrare le tenebre della caverna di Polifemo. Si perde tra gli inganni di Circe o nel canto delle Sirene ammaliatrici.

Scende nella casa dei Morti, nel terrore dei mostri Scilla e Cariddi, approda alla corte dei Feaci capaci di riconoscere nello straniero venuto dal mare qualcuno da onorare secondo la sacra legge d’ospitalità.

Il ritmo arcaico di suoni e parole, ci cattura, ci incanta, mostra l’invisibile, ci trasporta nel poema omerico che ha onde alte e richiami potenti, visioni misteriose.

Questa storia veniva raccontata più di 3000 anni intorno al fuoco, all’ombra degli ulivi, davanti al mare.

Questa storia ha camminato nel tempo, è arriva fino a noi. Porta ancora domande aperte, ci guarda negli occhi, ci chiede chi siamo. Come Odisseo cerchiamo la direzione e come dopo ogni viaggio anche noi, alla fine ci sentiamo cambiati.

DOMENICA 29 AGOSTO

9.30 | Itinerante | durata 1 h 30’ | per tutti

LE PASSEGGIATE DELLA FORMICA SELMA

Passeggiata con narrazione

A cura di Giannermete Romani

Le passeggiate proposte da Giannermete Romani sono occasioni per camminare lentamente attraverso la Natura, per osservare le forme e i colori degli alberi, dei fiori, del cielo e della terra.

Ci si fermerà ogni tanto per raccontarsi una storia, per ascoltare le voci, per guardarsi negli occhi, per riscoprire, all’ombra degli alberi, maestosi maestri, la bellezza di stare insieme sulla Terra, che tutti sa accogliere.

10.30 | Vicolo Sala delle Volte | durata 50’ | per tutti

CHI GIOCA A INVENTARE STORIE?

Laboratorio di narrazione ludica con cartAE | cartografia estetica

a cura di Giancarlo Chirico

con la partecipazione di Monica Morini e Alessandra Comparozzi

cartAE | cartografia estetica è più di un mazzo di carte illustrato: 40 artisti diversi hanno messo in gioco una loro immagine per aiutarci a tracciare nuove rotte narrative su una mappa che cambia continuamente linee e confini.

Questo piccolo museo tascabile è la nostra provocazione per ritornare a giocare con le storie e le immagini: ci puoi giocare per raccontare te stesso, evocare ricordi, immaginare il futuro, oppure per cambiare punto di vista sulle cose e sul mondo.

10.30 | Volta Pinta | durata 1 h | per tutti

TI PORTO UNA STORIA – LA BARCHETTA

Letture per uno o più passanti alla volta A cura di Elisabetta Trupia. “Ti porto una storia” è un’installazione a forma di barchetta, un luogo intimo che accoglie chi racconta e chi ascolta per il tempo di una storia.

Un viaggio da fare insieme dove non ci sono confini, le storie transitano e i porti sono sempre aperti.

Le storie all’insegna dell’inclusione e della multiculturalità, per promuovere la prevenzione di ogni tipo di discriminazione per la valorizzazione delle differenze, delle identità e delle pluralità culturali.

11.30 | Sala delle Volte | durata 50’ | età 4+

IL MIRACOLO DELLA MULA

Spettacolo di burattini in baracca vincitore dell’EOLO AWARD 2013

Di e con Marco Lucci

Nel bel mezzo di una tempesta, il vescovo Simplicio attraversa il bosco a cavallo della sua mula Santuzza e si rifugia sotto a un grande albero di mele famoso per non aver mai dato un frutto. Tornato il sole, i due ripartono e fra le chiome, come per miracolo, compaiono le mele.

Il giovane Poldino non crede ai suoi occhi: ora potrà cucinare la torta di mele e sposare la sua Orsola!

Ma la Morte ci mette lo zampino e gli ruba la torta…

12.30 | Sala degli Emblemi | durata 30’ | per tutti

PREMIAZIONE VINCITORE CONCORSO “UNA BIBLIOTECA IN OGNI SCUOLA”

Premiazione del progetto “Biblioteca Tararì” presentato dall’Associazione di quartiere APS CAP0612 e Associazione Settepiani in collaborazione con il comitato dei genitori e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo 4 di Perugia è quello che ha messo d’accordo la giuria risultando il vincitore della quarta edizione del Concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”

Al vincitore sarà consegnato il premio di 1.000 € in libri per l’infanzia di qualità.

16.30 | Piazza della Chiesa Nuova | durata 45’ | per tutti

LE NUVOLE SONO PESANTISSIME

41 curiosità scientifiche illustrate per solleticare l’immaginazione

Presentazione del libro e Scienza Quiz

A cura di Pièdimosca edizioni e l’autrice Valentina Bolognini

Immagina, gioca e scopri con “Le nuvole sono pesantissime”, un libro pensato per tutti, dal momento del primo Perché? in poi. C’è solo un requisito per leggerlo: la curiosità.

17.30 | Piazza del Comune | durata 1 h e 30’ | per tutti

BIRBA CHI LEGGE

Percorso di letture e narrazioni tra i vicoli e le piazze di Assisi

Con Monica Morini e Bernardino Bonzani, Heleana Luzi, Michele Volpi

Grandi e piccini si ritroveranno in Piazza del Comune e verranno divisi in tre gruppi, ciascuno di max 25 partecipanti. Ogni gruppo sarà guidato in un percorso di tre tappe per ascoltare le storie raccontate da ogni artista con stili e tecniche differenti.

SABATO 28 e DOMENICA 29 | Sala “Le Logge” | dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

BOOKSHOP DELLA FESTA

Un’ampia selezione di libri per bambini e ragazzi a cura della Libreria Grande

Presentazioni di libri a cura della scrittrice Annamaria Gozzi

Sito ufficiale www.birbachilegge.it

Hashtag ufficiale #iostoconbirba

