Magione, 9 agosto 2021 – Individuato dalla Polizia locale di Magione un giovane extracomunitario alla guida di un veicolo con documenti contraffatti. L’uomo, fermato a un posto di controllo, ha fornito agli agenti dei documenti che, a un primo accertamento, non erano in regola con le normative per la guida in Italia. Ulteriori verifiche hanno consentito di dimostrare che patente di guida e permessi internazionali erano contraffatti. Da qui il loro sequestro, la denuncia per uso di documenti contraffatti e sanzioni per guida senza patente.

