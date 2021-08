Sono stati salavti da morte sicura dai Vigili del Fuoco ceh adesso li hanno adottati

Perugia, 9 agosto 2021 – intorno alle 13.30 di ieri una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Cavour è intervenuta nei pressi di Montemalbe per la segnalazione di alcuni miagolii provenienti da una campana per la raccolta del vetro. Ad un primo controllo il gatto non si riusciva a vedere da nessuno dei buchi dove si infilano le bottiglie.

Guardando meglio e viste muoversi leggermente delle bottiglie, grazie all’Ausilio di una pinza usata generalmente per la cattura rettili, e spostate alcune bottiglie, è spuntato un cucciolo di circa 15 giorni di vita. Sempre con l’uso delle pinza è stato afferrato ed estratto.

Dopo pochi istanti, controllando tra le bottiglie, un nuovo miagolio e secondo gatto estratto.

I micetti verranno adottati da due componenti della squadra intervenuta. Per adesso sono stati affidati alle cure veterinarie di una dottoressa dell’ambulatorio Vet Therapy che si è resa disponibile per un controllo. Visto il posto dove sono stati trovati, li hanno chiamati ” Gin e Tonic.”