L’uomo, 43 anni, era scomparso martedì 10 agosto

Foligno, 17 agosto 2021 – Lo hanno trovato morto intorno alle 16 nella zona del campo verde, simile ad un boschetto, vicino al quartiere dove c’è la Coop. Agorà. Di lui, Massimiliano Contilli, 43 anni, dipemdente Asl, si erano perse le tracce una settimana fa. A segnalare ai Carabinieri la sua bicicletta e poco più avanti il corpo senza vita alcuni passanti. Dai primi accertamenti del medico legale, Massimo Lancia, non sarebbero emerse lesioni traumatiche. Bisognerà però attendere l’autopsia, già disposta del PM della Procura di Spoleto, per formulare le ipotesi, come un malore improvviso. Poche ore prima del rinvenimento, la sorella Sara, su “Segnalazioni Foligno” aveva lanciato un appello affinchè qualcuno lo segnalasse. “Massimiliano -scriveva – è scomparso martedì 10 alle ore 12. Abbiamo denunciato la sua scomparsa ai carabinieri giovedì ma ad oggi nessuno l’ha visto. Siamo disperati perché non abbiamo avuto nessuna notizia”.

