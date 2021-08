Terni, 21 agosto 2021 -Nella mattinata odierna sono stati allontanati dalla Questura con il concorso delle altre Forze dell’ordine e della polizia locale di Baschi, dalle sponde del lago di Corbara, nel comune di Baschi, alcuni reduci del rave party abusivo nel viterbese e, più esattamente, a Valentano: 12 vecoli e 35 persone identificate, diversi di nazionalita francese, si erano accampati con carvan e mezzi privati.

Si é proceduto a sanzionarli per divieto di campeggio in area non autorizzata ed allontanati. Come si ricorderà, il rave party presso un’area di Valentano, fu occupata abusivamente per una settimana da poco meno di 10 mila “fattoni” provenienti da tutta Europa. Come ha raccontato il proprietario del campo dove si sono dati appuntamento migliaia di ragazzi coi loro camper, le loro casse per la musica, le loro droghe, «sono entrati nei capannoni a rubare le batterie dei trattori, hanno aizzato i cani contro le pecore, hanno defecato, come ho visto fare a una ragazza, in mezzo a una strada di campagna, così, davanti a tutti». Insomma, un disastro, cui le autorità hanno lasciato spazio nel timore che un intervento avrebbe provocato ingestibili scontri.