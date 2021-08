Perugia, 23 agosto 2021 – Dal fuoco alla bomba d’acqua! Otre 50 sono stati oggi pomeriggio gli interventi dei Vigili del Fuoco per rami pericolanti o alberi caduti e allagamenti. Le zone maggiormente colpite sono state Ponte Pattoli, Ponte Felcino e Ponte Palleceppi e Rip.Pauraanche nei sottopassi allagati. Disagi lungo le strade che hanno reso difficili anche le operazioni dei pompieri per la presenza di fango sulla carreggiata.

Criticità anche sulla E45 , in particolare sul raccordo Perugia-Bettolle, nei pressi del capoluogo, dove molte auto si sono fermate per la forte pioggia e altre hanno proceduto a passo d’uomo. Adesso, per la pioggia violenta caduta dopo quasi due mesi di siccità e forte caldo, si temono smottamenti e cedimenti franosi.



