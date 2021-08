In un’ora sono caduti oltre 1000 mm d’acqua che hann causato allagemnti e tanti danni

Perugia, 24 agosto 2021 – Da Vincenzo Bianconi Consigliere regionale dell’Umbria, riceviamo e pubblòichiamo la seguente nota: “Guardare le immagini del disastro provocato dalla tromba d’aria e della bomba d’acqua che si sono abbattuti ieri nel Perugino fa molto male. E proprio in una data simbolo per l’Umbria, il 24 Agosto, invoco aiuti straordinari da parte della Regione da mettere in campo affinchè si possa dare ristoro a privati e aziende che hanno subito danni ingenti.

Il Governo si attivi subito sia per la messa in sicurezza del territorio ferito, delle strade trasformate ieri in fiumi di fango, che per il ripristino immediato della normalità, anche in vista di nuovi possibili eventi metereologici che possono creare disagi ulteriori alla popolazione. Non c’è tempo da perdere e soprattutto occorre fare i conti con la massima attenzione al cambiamento climatico che ha fatto registrare anche nelle scorse settimane improvvisi e violenti fenomeni temporaleschi.

Questi episodi ci ricordano quanto sia importante e indispensabile per il nostro futuro e quello delle prossime generazioni avere suoli sani e quanto sia nostro dovere avere la massima cura e preservare ad ogni costo il nostro territorio”.

