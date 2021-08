Da domani al 31 agosto, la finalissima nazionale 2021 ed il nuovo film di Carla Terranova

Città di Castello, 26 agosto 2021 – Anche quest’anno Fascino Mediterraneo spopola a Città di Castello. Una grande Finalissima Nazionale/Internazionale a bordo piscina dell’Hotel Il Boschetto, che sarà anche il Quartier Generale dei due progetti, ospiterà molti partecipanti divisi per categoria (6 categorie dai più giovani ai meno giovani).

Ecco quindi che la Patron Carla Terranova, che risiede nella provincia di Pesaro a Monte Porzio, prepara la sua bellissima passerella 2021, ospitando personaggi televisivi come Anna Tedesco, Paola Pinto del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. Altri personaggi di qualità interverranno in questa stupenda finalissima cinematografica: il Poeta toscano Alessandro Castellani, la coreografa Emanuela Gaggioli, la Principessa Conny Caracciolo, TV TELEAMBIENTE, Supervisori, Direzione centrale Dr. Massimo Granelli Ph. D giornalista e il famoso attore campano della Fiction tv L’ONORE E IL RISPETTO Giuseppe CASCELLA, Conte nonché grande pittore di Padre Pio, l’attore ed ex pugile Piero Maggiò, che è il sorvegliante de Il Collegio, il docu-reality in onda su Rai 2, il cantautore romano Giorgio Spinelli, in arte Shard.

Dopo il successo del Film FASCINO anno 2020 ambientato su ciò che spesso succede in un concorso di bellezza (gelosie, invidia e bullismo) la Patron Carla Terranova si appresta a capitanare la produzione di un altro film, ambientato sulla pandemia, IL BUIO E POI LA LUCE, diretto dalla Regista Maria José Alvarez, con la sceneggiatura scritta dalla romana Frances Sapphire, direttrice e autrice di Fascino e di altri film che l’hanno portata a moltissimi successi internazionali. Trucco e parrucco saranno curati dal Salone di Marcello Hair di Marcello Giovagnini di San Sepocro con Lucrezia che curerà la parte parrucco e Rebecca la parte trucco.

Anche Il Salone Emy Immagine di Erminia Santini con l’ausilio della brava Valentina si occuperà del parrucco ed ancora BB Style di Batazzi Barbara a Città di Castello curerà il parrucco, infine Annamaria Floridi curerà anche lei la parte parrucco ed altri validi truccatori che penseranno a rendere belle le modelle. Tra gli sponsor delle due manifestazioni la Pasticceria Benedetti che offrirà come sempre i suoi ottimi pasticcini, Eta Beta Pubblicità, Sogepu, Gioielleria Pesaro e Francofoni Roma Calcio Sport, l’agenzia pubblicitaria Alessandro Orsolini.

Il set cinematografico sarà ricco di tanti attori ed attrici, alcuni alla loro prima esperienza ed altri già veterani, ma ritorniamo a parlare di questo meraviglioso festival cinematografico, la Finalissima del Concorso di Fascino Mediterraneo si inserirà anch’essa tra pochi giorni a livello cinematografico, specchiandosi nella cornice dell’Hotel Il Boschetto a Città di Castello, con ben 40 concorrenti dai più giovani ai meno giovani che si contenderanno il titolo in ben 6 categorie dove oltre alle Miss, Lady, Over, Mister e Overissime, non mancherà la categoria Curvy, per la quale la Patron ha sempre avuto una particolare attenzione, portandola avanti con impegno. Infatti proprio dalle Curvy proviene, vincitrice di varie fasce di Fascino Mediterraneo, la giovane e brillante modella e presentatrice romana Romina Diana, che presenterà la kermesse della Finalissima 2021 il 28 agosto prossimo e nella quale la patron ripone la sua completa fiducia per le sue doti naturali e la sua esplosiva simpatia.

Carla Terranova afferma che “Ogni donna è bella in “qualsiasi” sua forma” attribuendole grande valore e rispetto. L’impegno e la perspicacia della patron, produttrice e organizzatrice Terranova si possono toccare con mano per la realizzazione in contemporanea di sogni oramai lasciati in un cassetto per tutte le modelle e gli attori, due situazioni importanti e gestite alla grande, che sono la Finalissima di Fascino Mediterraneo del 28 agosto 2021 ed il Film “Il buio e poi la luce”, che stanno per essere realizzati in questo mese, dal 27 al 31 agosto fino a fine riprese nel 2021 in altre location di altre città.

Caparbia, ricca di inventiva e testarda, Carla non ha perso tempo e si è impegnata per ben 7 mesi in tutta questa organizzazione, ottenendo dal Comune e dalla Regione Umbria location preziose a Città di Castello come la famosa Villa Montesca e la prestigiosa Pinacoteca Comunale. Donna di molte risorse, umana e sensibile nei confronti di tutti e soprattutto delle donne Over, le aiuta con i suoi eventi a superare le loro problematiche e vicissitudini quotidiane, facendole riscattare creando con classe ed eleganza bellissimi concorsi e anche film a loro dedicati, e questo la porta ad essere amata dai suoi concorrenti e dal pubblico che la segue.

Nella stupenda Villa Montesca inizierà a svolgersi, nella giornata del 27 agosto prossimo, il set cinematografico del film IL BUIO E POI LA LUCE, con 30 attori ed attrici partecipanti che indosseranno, nel parco della Villa meravigliosi abiti medievali appositamente creati per loro, rappresentando alcune scene del film. Mentre nei giardini della Pinacoteca Comunale della città il giorno 28 agosto avranno luogo altre riprese, tra cui una importane scena, comprendente la figura del giovane pittore Raffaello Sanzio, che iniziò a dipingere i suoi capolavori proprio a Città di Castello. La produttrice e patron Carla Terranova, seguita da tantissimi followers in tutta Italia, ha successo perché in tanti anni ha dimostrato sempre l’amore che nutre per lo spettacolo e per i suoi attori e concorrenti. Infatti questa ambiziosa donna non si ferma mai e nei suoi progetti ha già un altro film che si svolgerà in ottobre in Campania, al quale parteciperà al fianco del famoso attore e Conte Giuseppe Cascella, il mitico “Capomafia Don Salvo” della nota fiction televisiva L’Onore e il Rispetto.

(2)