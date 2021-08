L’ex galoppatoio di Villa fidelia diventa un villaggio giochi per bambini. Il progetto è ideato e promosso da Comunità la Tenda Cooperativa Sociale e da Dedi-Care, con il contributo della Fondazione Baldaccini

Spello, 28 agosto 2021 – Taglio del nastro della prima edizione di “Città in Tasca di Spello”, un villaggio di giochi gratuiti per bambine e bambini tra i 3 e gli 11 anni. “Grazie per aver proposto con tenacia e impegno questa iniziativa – hanno detto i rappresentanti delle istituzioni della Provincia di Perugia e del Comune di Spello al taglio del nastro – questo progetto consente di vivere la Villa in maniera diversa. In questi week end si uniscono alla perfezione le esigenze di genitori e ragazzi, si potrà visitare la Villa, il parco, vedere la mostra “Stati D’Arte” (fino al 29 agosto) e divertirsi”.

Il progetto è ideato e promosso da Comunità la Tenda Cooperativa Sociale e da Dedi-Care, con il contributo della Fondazione Baldaccini e la collaborazione delle tante associazioni del territorio che si occupano d’infanzia, nella splendida cornice di Villa Fidelia, nello spazio dell’ex galoppatoio. Per due fine settimana (27-28-29 agosto e 3-4-5 settembre dalle 16.30 alle 19.30) si trasformerà in una città a misura di bambine e bambini per ospitare laboratori, giochi, sport pensati per loro.

Varie sono le attività cui potranno cimentarsi i piccoli che vanno dall’approccio di sport quali pattinaggio artistico, scherma, judo, laboratori creativi con materiali di recupero, di scultura, arteterapia, letture e tanto altro ancora.

Si ricorda che è NECESSARIA la prenotazioni: 392 3504481 oppure 339 7031182 mail cittaintascaspello@gmail.com per evitare assembramenti. In caso di maltempo le attività saranno annullate.

