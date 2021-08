Foligno, 30 agosto 2021 – Manca poco a Foligno al via della 42/a edizione di Segni Barocchi Festival (2-8 settembre) che propone, concerti, spettacoli di danza e teatrali, recital organistici, conferenze, visite guidate e altri appuntamenti collaterali, oltre alla consueta “Notte barocca”, in programma il 4 settembre, e a due laboratori dedicati alle danze e al repertorio musicale barocco.

Uno degli obiettivi del festival – con appuntamenti fissati anche nelle frazioni del territorio come Sassovivo, Belfiore, Pale, Vescia, Rasiglia – è quello di diffondere la cultura popolare raggiungendo il maggior numero di spettatori. Il programma della giornata d’apertura di giovedì 2 settembre propone alle 17 (Oratorio del Crocifisso) “La meraviglia in città Fanti, mercanti, poeti e lestofanti nella Foligno del secolo stupefacente”, una conferenza a cura di Guglielmo Tini in collaborazione con l’Associazione Progetto Foligno.

Alle 18,30 (Chiesa di San Nicolò) concerto d’organi di Nicolò Sari. Alle 21 (Corte di Palazzo Trinci) concerto con due star del repertorio barocco e della prassi esecutiva, ospiti dei maggiori cartelloni internazionali: Laura Pontecorvo e Rinaldo Alessandrini, che presenteranno un programma dedicato alle sonate per flauto traversiere e clavicembalo della famiglia Bach.

Si ricorda che si potrà partecipare agli eventi con la prenotazione (sul sito istituzionale del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it) e muniti di green pass. Ecco alcuni appuntamenti dei giorni successivi: “Un viaggio musicale da Venezia a Dresda” viene proposto dal quartetto formato da Andrea Mion (oboe barocco), Alessandro Ciccolini (violino barocco), Walter Vestidello (violoncello barocco) e Gabriele Catalucci (calvicembalo), che suoneranno musiche di Zelenka, Veracini, Platti e Vivaldi (venerdì 3 settembre ore 18.30, Cortile di Palazzo Barnabò).

Dramatodia Ensemble sarà protagonista venerdì 3 settembre alle 21 al Chiostro dell’Abbazia di Sassovivo dello spassoso madrigale dialogico “La barca di Venetia per Padova” di Adriano Banchieri, in uno spettacolo che prevede anche testi recitati di Giulio Cesare Croce, con la regia, i costumi e la direzione di Alberto Allegrezza. Dalle 21 di sabato 4 settembre la Notte barocca coinvolgerà l’intero centro storico di Foligno, con spettacoli e concerti degli allievi partecipanti ai laboratori e il corteggio dei figuranti che muoverà da Piazza XX settembre alle 23.

Alle 23.30 la serata si chiuderà in Piazza della Repubblica con “Opera nova de’ balli e Contrarco Consort”, spettacolo di musica e danza con coreografie di Bruna Gondoni. Domenica 5 settembre (Corte di Palazzo Trinci, ore 21) l’Ensemble Mare nostrum, diretto da Andrea de Carlo, presenta lo spettacolo “Alle danze, alle danze! Il gesto, la parola e il suono nella musica di Alessandro Stradella”, in collaborazione con l’Accademia nazionale di Danza di Roma, mentre lunedì 6 (Corte di Palazzo Trinci, ore 21) sarà la volta della commedia dell’arte, in uno spettacolo con Alessandro Bassotto (commediante), Elena Bertuzzi (soprano) e gli strumentisti dell’Accademia strumentale italiana diretti da Alberto Rasi.

(2)