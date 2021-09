Il 26enne, irregolare sul Territorio Nazionale, ha numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, immigrazione clandestina e una inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il Paese

Perugia, 2 settembre 2021 – Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio che vede interessata l’intera settimana in corso, ha proceduto nella mattinata di ieri al controllo di un soggetto in zona Piazza Vittorio Veneto, nell’area della stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge.

L’uomo, subito dopo le fasi di avvicinamento degli agenti, appariva immediatamente insofferente sino a dimostrarsi marcatamente innervosito.

Identificato come un cittadino extracomunitario di origini tunisine, classe 1995, durante le fasi del controllo emergevano a carico del soggetto numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, immigrazione clandestina e una inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il Paese.

Il 26enne, irregolare sul Territorio Nazionale, veniva trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e di un coltello a serramanico di oltre 20 cm.

Il soggetto veniva quindi deferito presso l’Autorità Giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo veniva messo nella disponibilità dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia al fine di rendere esecutiva la sua espulsione dall’Italia.

Oltre al soggetto in questione il bilancio parziale del servizio straordinario di controllo del territorio espletato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, svolto nella mattinata di ieri, con particolare attenzione della zona della Stazione di Fontivegge ha visto numerosi posti di controllo effettuati dalle pattuglie impiegate, le quali riuscivano a localizzare anche un cittadino italiano, classe ’69, gravato da numerosi precedenti di Polizia, il quale risultava alla guida di una autovettura di alta cilindrata non ostante avesse la patente di guida revocata.

Il mezzo in questione veniva sottoposto a fermo amministrativo e a carico dell’uomo veniva elevata una sanzione di € 5.100.

