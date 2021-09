Nel quartiere di Fontivegge dopo una rissa tra cittadini stranieri

Perugia 3 settembre 2021 – Il Questore della provincia di Perugia, dr. Antonio SBORDONE, dopo i gravi fatti accaduti nel quartiere di Fontivegge, ove un numero ancora non meglio precisato di cittadini stranieri si sono fronteggiati nel pomeriggio di ieri 2 settembre 2021, con il diretto coinvolgimento di un locale etnico di via del Macello, ha disposto la chiusura del medesimo esercizio commerciale per una durata di 30 giorni.

Il provvedimento trova ampia motivazione in diversi episodi che lo hanno visto al centro di fatti che hanno destato allarme negli abitanti della zona. L’esercizio era di fatti da tempo attenzionato e oggetto di ripetuti controlli effettuati dalle forze di polizia all’interno e nei pressi dello stesso, nel corso dei quali era stata più volte riscontrata la presenza di pregiudicati e di soggetti protagonisti di episodi di disturbo.

L’esercizio era stato inoltre recentemente chiuso per la violazione delle normative anticontagio Covid -19.

Inoltre, in almeno due episodi occorsi nell’anno 2021, il locale etnico di via del Macello si è visto direttamente coinvolto da gravi episodi di violenza, che hanno determinato un giustificato allarme sociale.

Il duro provvedimento adottato dal Questore mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in ragione della possibile reiterazione degli episodi che potrebbero minacciare la serenità e l’incolumità dei cittadini.

Tale provvedimento si inserisce in una più ampia strategia di intensificazione del controllo del territorio e di contrasto alla criminalità che vede il quartiere di Fontivegge al centro dell’attenzione delle forze di polizia.

