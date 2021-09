Perugia, 6 settembre 2021 – Il sodalizio umbria-marche si rinnova giovedì 9 settembre con l’inaugurazione della stagione Jazz del Politeama di Tolentino. Alle 21,15 sarà di scena il gruppo Mixtape giovane ed agguerrita formazione marchigiana che accoglie nella sue fila due musicisti umbri di spicco: il trombettista Riccardo Catria (nella foto), finalista al Premio Massimo Urbani di quest’anno, e il sassofonista Emanuele Burnelli. Il cartellone, allestito in collaborazione con l’associazione “Tolentino Jazz”, annovera grandissimi nomi come Fabrizio Bosso (19 settembre) e il vibrafonista Marco Pacassoni.

Oltre ad essere fortemente caratterizzata dalle sonorità date dal repertorio di formazioni come “Snarky Puppy”, “Ghost Note” e ”Weather Report”, i Mixtape si collocano nel genere fusion, con molte influenze jazz e funk. Il loro repertorio comprende brani inediti e altri che provengono dalla discografia degli artisti dai quali prendono ispirazione. Il gruppo raccoglie giovani strumentisti che condividono la loro passione per la musica in questo tipo di progetto d’insieme che vede sfruttare varie sonorità attraverso percussioni, chitarre, tastiere e strumenti a fiato. La band è composta da Alessandro Nitti e Zeno Le Moglie, percussioni/batteria, Matteo Marabini, percussioni/vibrafono, Daniele Marconi, basso, Francesco Taucci, tastiere/tromba, Giulio Santini, tastiere, Nicola Marconi, chitarra e Thomas Aureli, chitarra.

