Domani, martedì 7 settembre,alle ore 21.15 in piazza Federico Cesi, con lo spettacolo “Abbi cura di me”

Acquasparta , 6 settembre 2021 – Niccolò Fabi e Francesco De Gregori. Due grandi cantautori della musica italiana che non hanno bisogno di presentazione. Saranno ad Acquasparta per esibirsi in concerto allo stadio comunale F. Finistauri in occasione della kermesse “Orizzonti Nuovi – L’Arte che Ispira”.

Aprirà la quattro giorni di eventi l’artista Simone Cristicchi, martedì 7 settembre alle ore 21.15 in piazza Federico Cesi, con lo spettacolo “Abbi cura di me”.

Appuntamento poi con i big a partire da venerdì 10 settembre alle 21.15 con la performance di Niccolò Fabi. Salirà invece sul palco, domenica 12 settembre, Francesco De Gregori.

Il duo Fabi-De Gregori è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con R. Com e Artwork srl, il supporto tecnico di Elitè Agency Group, il patrocinio della Regione.

I biglietti per i concerti di Fabi e De Gregori sono ancora disponibili sui circuiti TicketItalia e TicketOne (link diretto per l’acquisto di seguito).