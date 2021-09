Perugia, 7 settembreb 2021 – “È consuetudine in occasione dell’inizio del nuovo Anno pastorale nominare nuovi parroci, amministratori e vicari parrocchiali e direttori di Uffici e servizi diocesani”. Ad annunciarlo è il vescovo ausiliare e vicario generale dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve mons. Marco Salvi, ricordando che “tali provvedimenti sono stati adottati dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti rendendoli operativi a partire da questo mese di settembre.

È un segno tangibile dell’attenzione e vicinanza del nostro Pastore alle comunità parrocchiali e ai vari ambiti della vita pastorale della diocesi, in spirito di continuità e rinnovamento per la crescita della Chiesa locale e dell’intero popolo di Dio chiamati ad essere sempre più corpo ed anima di evangelizzazione, missione e carità per il bene comune nello svolgere anche un’opera sociale”.

Di seguito le nomine per il nuovo Anno pastorale:

Don CALOGERO DI LEO, è il nuovo parroco delle parrocchie dei Santi Lucia e Andrea in Cattedrale, San Fiorenzo, Santi Simone e Giuda al Carmine, Santa Maria Nuova.

Don MATTEO RUBECHINI, è il nuovo parroco di San Giovanni Battista in Pila e San Benedetto in Badiola.

Don ROBERT SOLKA, è il nuovo parroco di San Valentino in San Valentino della Collina e San Costanzo in Castello delle Forme.

Don ENGJELL PITAQI, è il nuovo amministratore parrocchiale di San Feliciano e contestualmente parroco in solido di San Giovanni Battista in Magione.

Don PIETRO SQUARTA, è nominato parroco in solidum delle parrocchie di Santa Maria Assunta in Colombella e S.S.mo Corpo di Cristo in Bosco.

Don NICOLO’ GAGGIA, è nominato parroco in solidum della parrocchia di Santa Maria Assunta in Villa Pitignano.

Don TANDI BHUWANEWSHWER, è nominato amministratore parrocchiale delle parrocchie di San Bartolomeo in Castel Rigone, Santa Maria delle Corti in Lisciano Niccone, S.S.ma Trinità in Preggio.

Padre MARCO BARON O.P., è il nuovo parroco di San Domenico in Perugia.

Don JESUTHASAN MATHY, è il nuovo parroco di San Martino in San Martino in Colle e Sant’Enea in Perugia.

Inoltre, il cardinale Bassetti ha assegnato ai cinque giovani sacerdoti ordinati lo scorso 29 giugno le seguenti parrocchie:

Don SIMONE STRAPPAGHETTI, vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Lucia in Perugia.

Don VITTORIO BIGINI, vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Maria della Speranza in Olmo, San Pietro in Chiugiana e San Martino in Fontana.

Don MICHAEL TIRITIELLO, vicario parrocchiale della parrocchia di San Sisto in Perugia.

Don DANIELE MALATACCA, vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Maria in Case Bruciate e San Donato all’Elce.

Don SAMY CRISTIANO ABU EIDH, vicario parrocchiale della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio in Duomo in Città della Pieve e parroco in solidum delle parrocchie di San Bartolomeo in Ponticelli e di Santa Maria in San Litardo.

“A tutti i sacerdoti neo ordinati – sottolinea mons. Salvi – sarà chiesto l’impegno di collaborare con gli Uffici di Pastorale Giovanile e Vocazionale della Diocesi. Il cardinale ringrazia don Mario Stefanoni e padre Francesco d’Amore che per motivi di età lasciano l’incarico di parroci delle loro rispettive parrocchie dopo il lungo e fecondo ministero, ringraziando anche don Roberto Biagini, don Gino Ciacci, don Alessandro Scarda e don Giovanni Marconi per il loro servizio svolto presso gli Uffici diocesani”.

Alcuni provvedimenti riguardano anche l’assetto della Curia e altri enti:

Don ORLANDO SBICCA, è nominato Direttore dell’Ufficio Missionario.

Architetto ALESSANDRO POLIDORI, è nominato Direttore dell’Ufficio Beni Culturali e dell’Edilizia di Culto.

Dottor ALESSANDRO ROSSI, è nominato Direttore dell’Ufficio della Pastorale dello sport e del tempo libero.

Don SAMY CRISTIANO ABU EIDH, è nominato Direttore dell’Ufficio della Pastorale Vocazionale.

