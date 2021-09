Appunmtamento 17 – 19 settembre. E’ articolata in tre percorsi (74, 35 e 15 chilometri) di diversa difficoltà, con partenza da piazza della Repubblica a Foligno

Foligno, 8 settembre 2021 – Toccherà i territori di Foligno, Assisi, Spello, Cannara, Bevagna, Montefalco, Trevi e Campello sul Clitunno la VII edizione de “La Francescana”, la ciclostorica dell’Umbria. E’ articolata in tre percorsi (74, 35 e 15 chilometri) di diversa difficoltà, con partenza da piazza della Repubblica a Foligno – tra salite attraverso le colline coltivate ad olivo e le coltivazioni a vite ma anche lungo strade bianche, di campagna, pianeggianti. “E’ l’evento per un intero territorio non legato ad una singola zona”, ha detto il presidente della manifestazione, Luca Radi.

Nei due giorni che la precedono, il 17 e 18 settembre, si terrà la prima edizione dell’Umbria Bike Fest, due giorni dedicati al mondo della bicicletta. L’Umbria Bike Fest promuoverà l’utilizzo della bicicletta attraverso incontri, iniziative, attività, tavole rotonde, convegni. Si parlerà di bicicletta a tutto tondo in rapporto con salute e turismo, si affronteranno le tematiche legate alla mobilità sostenibile e urbana.

La bicicletta sarà oggetto di discussione come fattore culturale ed economico. Diverse le collaborazioni con le associazioni che promuoveranno varie iniziative (Fiab, Pale Guerro Hero, All Mountain Foligno, Csi, Lipu, Federazione Medico Sportiva). Nel corso della presentazione è stata ricordata l’importanza della Francescana come evento che ha catalizzato l’interesse degli appassionati delle due ruote intorno ad un territorio con grande capacità di attrazione e significative ricadute in campo economico. Il 19 settembre, in piazza della Repubblica, ci sarà pure un mercato ‘vintage’ di biciclette, pezzi di ricambio e abbigliamento da ciclismo.

