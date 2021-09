Da domani 9 al 12 settembre appuntamento al parco delle Piscine dello Stadio. Per la prima serata a salire sul palco sarà il trio Daje Gas

Perugia, 8 settembre 2021 – Si alzerà domani 9 settembre il sipario sulla manifestazione “Braciami Festival”. Ad ospitare la kermesse fino al 12 settembre sarà il parco di piscine dello Stadio.

Le griglie del food village con l’angolo della carne alla brace, gli hamburger si accenderanno alle 19. Si potranno gustare anche tante altre specialità come i primi piatti umbri, i fritti, la pizza al testo, i prodotti a km 0 di Vivo Green, il miele della Valnerina. Spazio anche all’angolo dei dolci dove se ne potranno assaggiare particolari e classici. Tutti i giorni fino alle 1 di notte buona cucina e musica.

La prima serata della manifestazione (9 settembre) verrà aperta dalle performance di Piscine dello Stadio con esibizioni di danza classica, moderna e balli caraibici. La serata proseguirà con il concerto del trio Daje Gas.

Il divertimento non sarà solo per gli adulti, ma anche per i bambini che avranno a disposizione uno spazio con il parco giochi ed attrattive varie.

La manifestazione è organizzata nel pieno rispetto delle normative Covid.

Braciami Festival è organizzato da Eventi.com di Andrea Barbarossa.

