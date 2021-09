E’ quella della brigata di cavalleria “Pozzolo del Friuli” invitata nell’ambito delle iniziative per il XXV anniversario della costituzione del Csrne (Centro di selezione nazionale dell’esercito). Evento l’11 settembre a palazzo Trinci

Foligno, 9 settembre 2021 – E’ possibile prenotarsi digitando https://foligno.mycity.it/agenda-smart/455683/argomenti/3118 per assistere all’esibizione della fanfara della brigata di cavalleria “Pozzolo del Friuli”, in programma sabato 11 settembre, alle 18, nella corte di Palazzo Trinci. L’evento rientra tra le iniziative promosse nell’ambito delle celebrazioni per il XXV anniversario della costituzione del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito.

