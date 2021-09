Perugia, 11 settembre 2021 – Distrazione, alta velocità di automobilisti indisciplinati hanno creato danni alle strutture laterali delle aiole attorno alla rotatoria dei Volumni all’incrocio di via Romana con via dei Loggi: zona Ipogeo dei Volumni.

I lavori per la sistemazione della viabilità risalgono solo a due o tre anni fa, anche se la base della chiesetta seicentesca “scalzata” per abbassare il livello stradale e di conseguenza del marciapiede pedonale è rimasta senza un adeguato ripristino del muro di sostegno, necessario per evitare o limitare dannose infiltrazioni di acqua alla struttura, ma anche per l’aspetto estetico di uno storico e prezioso monumento.

Gli evidenti danneggiamenti causati dalle automobili e dagli interventi operati alla base del muro laterale della chiesetta andrebbero sanati al più presto per dovere e rispetto nei confronti dei proprietari della struttura e per il decoro che si richiede a un tratto di strada in una zona prossima alla zona archeologica dell’Ipogeo dei Volumni, meta di turisti italiani e stranieri.

