Perugia, 12 settembre 2021 – Riparte a pieno regime questa settimana con gli appuntamenti di lunedì 13 e mercoledì 15 al Percorso Verde di Pian di Massiano l’attività del settore giovanile di atletica leggera del gruppo del Circolo Dipendenti Perugina, con la ripartenza della stagione anche per i più piccoli che è stata fissata per le ore 17.15. L’attività si concentrerà con gli allenamenti di pratica agonistica e di avviamento all’attività affiliata sia alla Fidal (Federazione italiana atletica leggera) e all’Endas Umbria con bambini a partire da quattro anni e verrà svolta in tutte le categorie.

Si inizierà appunto a Percorso Verde di Pian di Massiano, anche se la società utilizzerà nel corso dell’annata anche altri impianti, quali le strutture chiuse e all’aperto del Circolo Dipendenti Perugina a Sant’Andrea delle Fratte (Via Migliorati, 21) e per quelli più grandi lo Stadio Santa Giuliana di Perugia, alternando gli allenamenti alla partecipazione alle gare di corsa e di atletica. L’attività si svolge sotto l’organizzazione dei vertici del Cdp, guidato dal presidente Federico Mariangeloni, con istruttori Salvatore Turco, Emilio Di Maio e Anna Maria Falchetti e ad altri dirigenti ed istruttori qualificati. Per qualsiasi altra informazione sono attive le linee telefoniche 3289811968 e 360343785. Intanto, nella primavera 2022 sarà riproposto a Sant’Andrea delle Fratte il Trofeo Circolo Dipendenti Perugina, gara giovanile su strada giunta alla quarta edizione, a cui sarà ancora abbinato il “5000 di Perugia”.

