Foligno, 12 settembre 2021 – Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo il vecchio tracciato della 77 Val di Chienti, nei pressi della palude, dove ha perso la vita un centauro folignate di 55 anni. Si chiamava Fabrizio Andreani. Con la sua moto Yamaha si è scontrato con un’auto, condotta da un 63enne che è rimasto leggermente ferito insieme alla moglie.

I soccorsi sono arrivati subito ma per il motociclista non c’era più niente da fare. I due veicoli sono stati sequestrati. Non si esclude una manovra azzardata per una svolta a sinistra dell’auto, forse un attimo di distrazione e la tragedia ha avuto il suo principio e a sua tragica fine.

