Norcia, 13 settembre 2021 – La squadra di Norcia è intervenuta in località Ponte (Borgo Cerreto) per il salvataggio di un cane in zona impervia, il cane era scivolato all’interno di una forra per circa 180 metri, sul posto oltre alla squadra di Norcia è stato necessario l’intervento del carro SAF di Perugia (Speleo Alpino Fluviale). Una volta ripoprtato in superficie è stato affidato per un controllo sanitario alle cure di un veterinario. L’animale, comunque, nonostante fosse spaventato, sta bene.



