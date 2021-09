Sicurezza, ripartenza e buon cibo. Dopo un anno di stop, il fes6val de “I Primi d’Italia” torna a Foli-gno dal 23 al 26 settembre per la 22esima edizione che si preannuncia ricca e gustosa. Ma soprattutto sicura. Da settimane, infatti, il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni (nella foto) e la sua squadra sono impegna6 nell’alles6mento di un evento capace di offrire un programma di al6s- sima qualità e che si svolga nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Anche per questo, come già accade per il settore della ristorazione, per l’accesso alle degustazioni e agli eventi del festival sarà obbligatorio il Green Pass e verrà controllato all’ingresso delle varie location.

I Primi 2021 sono stati presentati a Perugia oggi 13 settembre nei locali di Umbrò. Quella di que- st’anno sarà un’edizione importante per tutti. L’edizione della ripartenza, sia del Festival che della città di Foligno. Vogliamo mandare un segnale chiaro di rilancio dopo tan6 mesi difficili – spiega Aldo Amoni -. Quest’edizione servirà a gettare le basi per il futuro nel rispetto della tradizione e della sicurezza di tutti. Stiamo ricevendo tantissime telefonate da parte dei tanti visitatori che non vedono l’ora di tornare a Foligno per godersi la nostra manifestazione. Tutto questo è molto stimolante e l’organizzazione sta lavorando tan6ssimo per realizzare nuovi format, incontri e appuntamento dove parleremo di pasta, benessere e salute. E poi, ovviamente, tutti a tavola nei Villaggi del Gusto che, come sempre, saranno allestiremo nelle Taverne della Quintana”.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato come la manifestazione segna un momen- to importante “per il riavvio delle attvità e degli eventi cittadini. Come Comune ci siamo impegnati con contributi e sostegni organizzattivi. Abbiamo dato il massimo per aiutare una manifestazione che per tutta Foligno è davvero importante – ha detto -. Sarà comunque un’edizione sotto pandemia, in condizioni diverse, ma siamo sicuri che sarà un bellissimo momento di vitalità per tutta la città. Ci tengo a ringraziare l’assessore al Turismo e Commercio Michela Giuliani che si è impegna- ta molto per sostenere I Primi”. La rassegna folignate “qualifica la città e tutta l’Umbria – ha spiegato Simona Meloni, vice presidente del Consiglio regionale dell’Umbria – .

Il turismo e la domanda turis6ca nella nostra regione stanno cambiando e la formula del Primi ha degli elementi di riconoscibilità che da anni lo fanno apprezzare al pubblico, questo porta un forte riscontro economico per il territorio”. A chiudere gli interven6 il presidente della Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, che ha evidenziato come I Primi d’Italia rappresen6no uno dei “primi eventi aperti al grande pubblico della nostra regione da quando è iniziata la pandemia e proprio per questo è molto im- portante che vengano rispettati i protocolli di sicurezza da parte dell’organizzazione e dai visitatori. L’auspicio è riuscire a riaprire l’Umbria in sicurezza proprio grazie a even6 che, come I Primi, rie-scano ad a?rare turis6 promuovendo i nostri migliori prodotti”.