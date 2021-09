In manette un 36enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. Senza motivo aggrediva la donna colpendola con forti calci e pugni in tutte le parti del corpo fino a farla cadere a terra e anche, a quel punto continuava ad inveire su di lei

Bastia Umbra 16 settembre 2021 – Nella serata di ieri giungeva presso la Sala Operativa del Commissariato PS Assisi la richiesta d’aiuto di una donna che al telefono gridava disperata il suo nome e poi la chiamata si interrompeva bruscamente.

L’operatore riusciva a ricontattare il numero chiamante al quale rispondeva la stessa donna che piangendo implorava aiuto perché stava per essere ammazzata.

L’agente di polizia a quel punto, capita la gravità della situazione, mentre cercava di tranquillizzarla al telefono, chiamava la Squadra Volante impegnata nel servizio di controllo del territorio e la inviava subito all’indirizzo rintracciato nel centro di Bastia Umbra.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, approfittando dell’uscita di un condomino dall’abitazione segnalata, riuscivano ad entrare nell’abitazione. Alla porta si presentava una donna con il volto tumefatto, il labbro inferiore con una grossa lacerazione dal quale usciva copiosamente sangue. La donna si portava anche le mani sulla testa per il forte dolore lamentato.

Dietro di lei, un 36enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, cominciava ad insultare la donna, sua moglie, per le sue origini straniere e in preda all’ira e allo stato di alterazione dovuta all’abuso di alcolici, si avventava nuovamente contro di lei con pugni stretti ma grazie agli agenti presenti veniva bloccato.

La donna, una 27enne, di origini albanesi, messa in sicurezza, raccontava ai poliziotti di essere stata ferocemente picchiata dal marito. L’uomo era uscito di casa verso sera per andare a pagare la bolletta ed era rincasato poco dopo. Lei gli aveva chiesto dove fosse andato e a quel punto il delirio.

L’uomo senza motivo la aggrediva colpendola con forti calci e pugni in tutte le parti del corpo fino a farla cadere a terra e anche, a quel punto, il marito continuava ad inveire su di lei colpendola con calci al costato e al volto. La donna riusciva a rialzarsi e a rifugiarsi in camera da letto, dove però veniva raggiunta dall’uomo che la picchiava con schiaffi al costato e al volto, riuscendo a strapparle dalle mani il telefono con il quale la povera donna aveva provato a chiamare il 112. Accortosi della richiesta d’intervento della polizia, il marito le sferrava ancora calci e pungi in tutto il corpo.

I segni della violenta colluttazione avevano lasciato traccia in tutta la casa, completamente a soqquadro. Anche le sponde della culla del loro bambino di un anno erano tutte danneggiate. La donna raccontava agli agenti che si erano rotte a seguito della caduta dell’uomo, spinto dalla donna durante la colluttazione nel tentativo di difendersi. Il bambino invece era rimasto tutto il tempo in soggiorno.

La donna raccontava che quello non era il primo episodio di violenza ma non si era mai rivolta alle forze dell’ordine perché sperava in tal modo di tenere unita la sua famiglia, ma negli ultimi mesi la situazione era peggiorata e diventata insostenibile.

La 27enne, con le orbite oculari ormai semichiuse per le ecchimosi, veniva condotta presso il locale pronto soccorso per le cure del caso dove le venivano refertate lesioni per 10 giorni di prognosi per il trauma riportato alle labbra e al volto. Al termine delle cure veniva condotta con il figlio presso un’abitazione protetta.

L’uomo veniva tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e su disposizione del P.M. di turno sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

