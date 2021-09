In Umbria il valore dell’RDt sulle diagnosi calcolato negli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 0,8

Perugia 16 settembre 2021 – In Umbria la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, continuano a mostrare un trend in diminuzione. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti mostra il medesimo andamento con valori al 15 settembre pari 59 casi per 100.000: è quanto emerge dal Report settimanale sull’andamento della pandemia elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale.

Lo studio evidenzia che il valore dell’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 0,83.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra anche per la settimana presa in esame una maggior distribuzione dei casi tra i più giovani, anche se i valori sono in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

Le classi di età superiori a 65 anni mantengono tassi inferiori alla media regionale con valori sotto ai 50 casi x 100.000 abitanti.

Tutti i distretti sanitari dell’Umbria hanno una incidenza inferiore a 100 casi per 1000.000 abitanti.

Al 15 settembre risultano ospedalizza

