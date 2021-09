Dal nostro inviato speciale GILBERTO SCALABRINI

Assisi, 20 settembre 2021 – Irma Testa, 23 anni, il pugile donna che ai giochi olimpici di Tokio ha conquistato la medagli di bronzo sul ring, questa mattina, alla scuola media “Alessi” di Santa Maria degli Angeli ha raccontato la sua splendida avventura agli studenti. (nella foto, Irma Testam medaglia di bronzo ai giochi olimpici di Tokio, con il nostro inviato Gilberto Scalabrini)

La bella 23enne ha parlato agli alunni con il cuore in mano: “Sono poco più grande di voi – ha esordito – e capisco come alla vostra età è più facile sbagliare e commettere errori. E’ successo anche a me, ma dalle cadute, però, mi sono sempre rialzata. Oggi sono orgogliosa di me stessa e pure soddisfatta per l’impresa sportiva femminile. Lo sport è fatto di rinunce, sacrifici e sofferenze”.

Le abbiamo chiesto: Quale è stata la sua più grande rinuncia? “Andare via da casa a 14 anni, lasciare la famiglia alla quale sono molto attaccata per seguire la strada dello sport. Tutti gli altri sacrifici che ho fatto e che faccio sono serviti e servono a qualcosa. Essi sono alla base dello sport. Mi alleno 5 ore al giorno, la sera sono stanca e non mi curo se non posso andare fuori con gli amici. Anche quando potrei spesso non ci riesco”.

E’ fidanzata? “No, ma lo sono stata. Se una persona, però, non comprende il percorso che faccio, non può stare con me”.

E’ stata la prima pugile italiana a salire su un podio a cinque cerchi? Sorride, allarga le braccia: “E’ vero è questa è la dimostrazione che le donne possono fare pugilato. Ripensando al mio percorso, a tutti i sacrifici, da dove ho iniziato a dove sono ora, è la conferma che tutti i miei sforzi sono valsi a qualcosa.

Grinta, determinazione, tecnica, eleganza e cuore. Questa è Irma, la campionessa azzurra, che oggi è montata in cattedra ad Assisi per dialogare con i ragazzi. Originaria di Torre Annunziata, si è avvicinata alla boxe da ragazzina grazie a sua sorella Lucia con la quale ha un legame molto forte, è il suo punto di riferimento, il suo idolo.

Nel 2018 Irma è stata protagonista del film documentario “Butterfly” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, coprodotto da Indyca e Rai Cinema e distribuito da Cinecittà Luce, che racconta la sua storia. “Butterfly” è il suo soprannome.

Il film è stato proiettato oggi alla scuola media “Alessi”, alla presenza del Presidente FPI D’Ambrosi e del Presidente EUBC Franco Falcinelli.

La boxe è vista come uno sport prettamente maschile. Cosa ne pensi di questo giudizio? “Il mio impegno è di prendere a pugni questo pregiudizio, gettando i semi per allargare sempre di più tutto il movimento”.

(3)