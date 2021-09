Il destinatario del prezioso gioiello, opera dell’orafo Renzo Ercolani, sarà Patrizio Scarponi

Perugia, 22 settembre 2021 – La prima settimana della seconda fase settembrina di Velimna prevede la consegna dell’”Etrusco d’Oro”, uno degli appuntamenti più importanti e suggestivi organizzati dalla Pro Ponte nel corso dell’evento di punta dedicato agli Etruschi. Dopo Filippo Timi, Enrico Vaime, il Cardinale Bassetti, Serse Cosmi, Leonardo Cenci, il generale Tullio del Sette, Franco Venanti, Brunangelo Falini, Brunello Cucinelli (nella foto di repertorio) Franco Chianelli, i fratelli Carlo e Walter Sabatini, sarà la volta, quest’anno, di un personaggio della musica.

Il destinatario del prezioso gioiello, opera dell’orafo Renzo Ercolani, sarà Patrizio Scarponi. E’ il primo violino di “Roma Sinfonietta”, dell’orchestra da camera di Perugia, con il pianista Giuseppe Pelli dà vita al “Duo di Perugia” e, tra l’altro, docente di violino al conservatorio di Perugia. La cerimonia di consegna avverrà sabato 25 settembre alle 18.00, nel suggestivo scenario della Mostra scientifico/fotografica sulla civiltà etrusca nelle Sale CERP alla Rocca Paolina. Seguirà alle 21.00, la “ Cena di gala del Lucumone” al ristorante Decò di Ponte San Giovanni. Prenotazione obbligatoria per i due avvenimenti con ingresso con certificazione verde: tel.346.7288815.

All’evento sono stati invitati anche i precedenti destinatari del premio: il generale Tullio del Sette e signora, Serse Cosmi, Franco Chianelli, Brunangelo Falini hanno confermato la loro presenza mentre i familiari di Leonardo Cenci e Filippo Timi (impegnato all’Elba per le riprese del suo film) potranno partecipare compatibilmente con i loro impegni. Brunello Cucinelli e il cardinale Bassetti rispettivamente per motivi di lavoro e per un convegno a Roma con i Cardinali europei con dispiacere hanno declinato l’invito come il pittore Franco Venanti.

