La Camera di Commercio dell’Umbria apre ufficialmente il concorso della XII edizione “Stories on Umbria”. Ogni autore può concorrere con un massimo di due contributi entro la mezzanotte del 4 febbraio 2022

Perugia, 22 settembre 2021 – Ci eravamo lasciati al termine dell’XI edizione del 2020, stretta dalle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, ma aperta sul mondo attraverso le voci della comunità di “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria”.

Impossibile anche per il Covid limitare la libera espressione di pensiero di giornalisti, scrittori, autori e produttori video, blogger, web writers, sparsi nei cinque continenti, ma uniti dalla comune passione per l’Umbria.

E così è accaduto che i racconti sull’Umbria, sulla sua storia. la sua bellezza, le tradizioni, la sua economia, in definitiva, sul suo stile di vita, hanno continuato a scorrere anche in pandemia, verso quel bacino culturale che negli anni è diventato “Raccontami l’Umbria”.

“Anzi proprio nell’anno della pandemia, il 2020 – ricorda Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, che dal 2009 edita “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria” – abbiamo vissuto una edizione straordinaria, segnata da una partecipazione senza precedenti e da un altissima caratura delle candidature”.

[Nella foto in allegato: La giuria e i vincitori dell’ultima edizione di “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria” premiati alla Sala dei Notari di Perugia. (Prima a sin. Liz Boulter (The Guardian) vincitrice nella Sezione “Turismo, Ambiente, Cultura” con l’articolo “St Francis the eco-warrior”).]

“Con la XII Edizione, che inauguriamo oggi, ripartiamo da lì. Dal “San Francesco eco–warrior” di Liz Boulter scritto per “The Guardian”, ultima vincitrice del “Raccontami l’Umbria; dall’itinerario intorno al “Tartufo di Vallo di Nera” tracciato da Federica Botta. Riprendiamo dalle “Trame del Lago” Trasimeno del documentarista Gioacchino Castiglione e da quel “Premio della Giuria” assegnato a Nicola Campagnani e a Lorenzo Tardioli, per la loro “Storia del piccolo Chirocefalo”, crostaceo che vive solitario nei laghi di Pilato sul Vettore. Ricominciamo dalle giovani giornaliste Bianca Giammanco e Marianna Grazi autrici del servizio “Il ritorno dei giganti”.

“Questo è “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria” che oggi rinasce nella XII Edizione, di cui in questi giorni abbiamo approvato il Bando – Regolamento” ha annunciato la Dott.ssa Paola Buonomo, Responsabile UOC Stampa, Comunicazione e Urp della Camera di Commercio dell’Umbria, coordinatrice del Premio.

“Sulla spinta del gradimento che ci è sempre stato riconosciuto, anche la XII edizione del Premio – spiega Buonomo – si articolerà in diverse sezioni: “Turismo, Ambiente e Cultura”, “Umbria del Gusto”, “Scuole di giornalismo”, “Premio della Giuria”.

Gli articoli o i servizi audiovisivi possono essere prodotti individualmente o da un gruppo di lavoro. Ogni autore può concorrere con un massimo di due contributi. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria di “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria”, accompagnate dalla scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta, entro la mezzanotte del 4 febbraio 2022”.

