Due giorni di appuntamenti in diretta streaming e in presenza a Perugia e Magione. Iniziativa organizzata in collaborazione con Strokestown International Poetry Festival Irlanda

Magione, 22 settembre 2021 – Torna in presenza, con un doppio appuntamento a Perugia e Magione il 23 e il 24 settembre, la manifestazione dedicata allo scambio culturale tra Irlanda e Umbria attraverso la poesia, RIFLESSIDIVERSI. I poeti irlandesi ci raccontano, organizzata dall’associazione Immagini di Irlanda in Umbria in collaborazione con Strokestown International Poetry Festival Irlanda. Restano invece in streaming gli incontri con le scuole, punto di forza dell’iniziativa che vede coinvolti l’ITET “Aldo Capitini” e Liceo scientifico statale “G.Galilei” di Perugia.

Ospiti di questa edizione le poetesse umbre Anna Maria Farabbi e Serena Cavallini e quelli irlandesi: Eiléan Ní Chuilleanáin e Ciaran O’Driscoll. Le traduzioni delle poesie in inglese sono state curate da Rita Castigli e Concetta Mazzullo; quelle in italiano da Eiléan Ní Chuilleanáin.

Il programma prevede il 23 settembre alle ore 17.30 nell’aula Torino dell’Università per Stranieri di Perugia l’ncontro con i poeti Serena Cavallini, Annamaria Farabbi, Eiléan Ní Chuilleanáin, Ciaran O’Driscoll e le traduttrici Rita Castigli, Concetta Mazzullo. Ambientazione musicale: Margaret Farrelly. L’appuntamento verrà ripetuto il 24 settembre a Magione, Teatro Mengoni, ore 18. A causa delle norme sanitaria per il Covi19 gli ingressi saranno contingentati.

Andando sul sito dell’evento www.irlandainumbria.it e sulla pagina Facebook dell’evento, oltre poter leggere le poesie proposte dai poeti, sarà possibile riascoltare parte del concerto fatto nel 2019 dalla cantante Léan Ní Chuilleanáin all’Itet Aldo Capitini di Perugia. Sono inoltre presenti le biografie di tutti gli artisti e alcune foto delle precedenti edizioni.

L’Associazione Immagini d’Irlanda in Umbria fu fondata negli anni ’90 da Paul Cahill, e, a partire dalla sua morte nel 2003, è stata portata avanti da Fernando Trilli, attuale presidente, diventando un punto di riferimento per manifestazioni – letture, visite scolastiche, mostre, concerti – inerenti la cultura irlandese contemporanea grazie anche al coinvolgimento di molti poeti e traduttori umbri e italiani in genere.

