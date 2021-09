Per “I Primi d’Italia” è presente con uno stand in Piazza della Repubblica e cn l’occasione apre le porte della propria sede, la storica dimora di Palazzo Vitelleschi del XVII secolo, ritornato agli antichi fasti dopo la ristrutturazione post-sisma

Foligno, 23 settembre 2021 – VUS COM luce e gas ha il piacere di informare che quest’anno sarà tra “I Primi D’Italia”, il Festival Nazionale dei primi piatti che si svolgerà a Foligno dal 23 al 26 settembre 2021.

L’azienda di Foligno attiva nella vendita di gas naturale dal 2003 sarà presente con uno stand in Piazza della Repubblica per informare dei traguardi raggiunti in questi ultimi mesi: il più importante tra tutti la commercializzazione dell’energia elettrica. Tale sviluppo è frutto del lavoro di una squadra forte, coesa e soprattutto motivata, che ha inserito al suo interno nuove energie, sviluppando nuove sinergie.

VUS COM opera nel rispetto dell’ambiente proponendo nelle proprie offerte commerciali, relative all’energia elettrica, esclusivamente energia 100% green (ossia prodotta da fonti rinnovabili) senza alcuna maggiorazione di costo per i clienti. Presso il nostro stand sarà possibile informarsi circa l’eventuale sottoscrizione della nostra offerta commerciale.

In occasione del Festival, VUS COM apre le porte della propria sede, la storica dimora di Palazzo Vitelleschi ritornata agli antichi fasti grazie alla ristrutturazione post-sisma. Il Palazzo, ricco di affreschi del seicento e di meravigliose sale nobiliari, risale al XVII secolo e nel corso degli anni ha subito efficaci restauri conservativi.

La visita guidata, gratuita potrà essere prenotata direttamente allo stand di VUS COM e sarà possibile nei giorni venerdì 24 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore18.00.

La visita avrà una durata di circa 30 minuti e al termine del tour tutti i visitatori riceveranno un omaggio speciale.

Inoltre volevamo comunicare che negli stessi giorni il nostro sportello, in via Gramsci 54 a Foligno, rimarrà aperto per la fruizione di informazioni relative alle offerte di luce e gas.

