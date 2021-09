Open day 28 – 29 – 30 settembre 2021 mette a disposizione degli Istituti una serie di laboratori didattici organizzati e pensati per tutte le fasce di età degli alunn



Trevi, 23 settembre 2021 -È già suonata la campanella che ha dato avvio all’anno scolastico 2021 – 2022, si ritorna tra i banchi di scuola e il Complesso Museale di San Francesco di Trevi si fa trovare in prima fila, mettendo a disposizione degli Istituti una serie di laboratori didattici organizzati e pensati per tutte le fasce di età degli alunni.

La presentazione dei progetti didattici avverrà nel corso di tre giornate, il 28, 29, 30 settembre, alle ore 16:00, presso la sede del Museo di Trevi in via Lucarini. Sarà infatti organizzato l’Open Day da parte di Menti Associate, la nuova gestione del Complesso Museale, per i dirigenti scolastici, i docenti coordinatori e gli insegnanti.

In queste giornate lo staff del Museo, composto dal Presidente di Menti Associate Gilda Petronelli, la Direttrice del Museo Rossana Raguseo, due Storici dell’Arte, Carlo Roberto Petrini e Federico Donnini e un Archeologo, Simone Cerquiglini, illustrerà l’intero progetto e dimostrerà lo svolgimento di alcuni dei laboratori proposti.

I laboratori sono stati pensati per creare delle attività extrascolastiche divertenti ma anche formative, per gli alunni, che andranno a stimolare la loro creatività, fantasia, inventiva e curiosità.

Una moltitudine di laboratori che vedrà protagoniste le opere d’arte all’interno del Museo Archeologico, della Pinacoteca e del Museo della Civiltà dell’Ulivo e che si andranno a fondere con il gioco e l’ingegno degli studenti che potranno sfidarsi in una avvincente caccia al tesoro, nella realizzazione di un dipinto come accadeva nel 1300, nell’immaginare la propria città ideale e perché no, decifrare le antiche iscrizioni romane.

Insomma un programma veramente ricco, tutto da scoprire.

Per saperne di più il Complesso Museale di San Francesco vi invita a partecipare all’Open Day del 28 – 29 – 30 settembre, è possibile richiedere informazioni scrivendo a info@museitrevi.it o chiamando il numero 3470796571.

Il programma completo dei laboratori didattici e la brochure per la scelta e l’adesione all’iniziativa è già disponibile sul sito www.museitrevi.it alla voce “progetti educativi”.

(1)