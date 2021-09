Appuntamento sulla spiaggia di Punta Navaccia di Tuoro del Trasimeno

Magione 24 settembre ‘21 – Si terrà domenica 26 settembre presso la bella spiaggia Tuoro Beach di Punta Navaccia a Tuoro sul Trasimeno il primo evento di Beach Rugby del Lago Trasimeno per le categorie Minirugby. Ad organizzarlo l’Apd Fortitudo Magio che, capeggiata dal responsabile del settore Rugby Gianluca Mencaroni, ha messo in moto la sua macchina organizzatrice per creare un evento divertente per tanti piccoli minirugbysti di tutta l’Umbria, per le loro famiglie e per tutti coloro che avranno voglia di assistere all evento come spettatori.

“Sono anni che immaginavamo questo momento e che coltivavamo il sogno di provare il Beach Rugby nel bel contesto del Lago Trasimeno – ha commentato il tecnico – e non poteva esserci modo migliore di ripartire dopo il difficile anno appena trascorso. I ragazzi hanno voglia di giocare e noi non vediamo l’ora che arrivi domenica per far conoscere sempre di più il divertente mondo del Minirugby”.

L’appuntamento è per domenica 26 alla spiaggia di Punta Navaccia di Tuoro del Trasimeno, dalle ore 15 in poi. “Voglio ringraziare il Comune di Tuoro che ha accolto con entusiasmo la nostra idea – conclude il mister – e ha fatto di tutto per renderla realizzabile nel minor tempo possibile, il gestore della spiaggia Tuoro Beach, Domenico Beltrami, che l ha messa a disposizione dell evento, così come i proprietari del ristorante Ciao Ciao che offrirà il terzo tempo ai nostri atleti e ‘Innovazione’ che ha sostenuto come main sponsor questo evento”.

