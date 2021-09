Deferiti all’AG un autotrasportatore di 35 anni, incensurato e un operaio 69enne già noto alle forze dell’ordine

Perugia, 30 settembre 2021 – L’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Perugia verso la sicurezza stradale è sempre molto alta, infatti, nel corso della serata di ieri 28 settembre, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Perugia, durante un normale servizio di controllo del territorio, finalizzato a prevenire, monitorare ed eventualmente reprimere forme d’illegalità, nonché al contrasto di reati e violazioni amministrative in materia di circolazione stradale, effettuato nell’acropoli perugina e in zona Corciano, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza un autotrasportatore di 35 anni, incensurato e un operaio 69enne già noto alle forze dell’ordine, entrambi residenti a Perugia.

Nella circostanza i due uomini, controllati, alla guida delle loro autovetture, sono risultati positivi all’accertamento etilometrico, con valori superiori alla norma.

Per i due, pertanto, oltre al deferimento in stato di libertà, è scattato anche il ritiro della patente e la segnalazione alla Prefettura.

(2)