Domani, 2 ottobre, incontri e workshop in oltre 40 città nel mondo e in collegamento streaming

ASSISI, 01 ottobre 2021 – Tutto pronto per The Economy fo Francesco l’appuntamento internazionale che vede coinvolti i giovani di tutto il mondo per una nuova economia a misura d’uomo, per l’uomo. Domani 2 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, ci sarà uno degli oltre 40 Hub sparsi nel mondo composto da oltre 200 ragazze e ragazzi che si confronteranno su progetti, proposte e processi portati avanti durante l’anno. In attesa dell’incontro ufficiale delle 13.30, in collegamento dal Monte Frumentario di Assisi, e del videomessaggio di Papa Francesco.

È il secondo appuntamento per imprenditori, economisti e changemakers ideato per condividere percorsi nuovi in attesa di incontrare il Santo Padre ad Assisi nell’autunno del 2022. Ad oggi sono oltre 40 le città (tra cui Shangai, Bogotà, Nairobi, Washington) in tutto il mondo che ospiteranno contemporaneamente l’evento EoF. Iniziative che culmineranno nell’incontro online globale dalla città di san Francesco sul canale YouTube di Economy of Francesco.

Confermata la presenza, tra gli altri, di personalità di fama internazionale con cui i giovani hanno costruito dialoghi fruttuosi in questi mesi: Vandana Shiva, Jennifer Nedelsky, Partha Dasgupta, Sabina Alkine, Helen Alford e Jeffrey Sachs che sarà presente ad Assisi. Previsto anche il contributo dello scienziato, Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio di Neurobiologia Vegetale di Firenze e secondo il New Yorker uno dei World Changers del pianeta.

PROGRAMMA

The Economy of Francesco 2021

Sede: Palazzo Monte Frumentario, Assisi

Lingua: EN e traduzione in IT, ES, PT, FR

Diretta streaming YouTube Official channel

Altissima povertà – 13.30 – 14.00

Apertura dell’evento

Storie EoF: Zambia, Brasile e Nigeria

Voci e pensieri: Sabine Alkire

Leading Change from Within. Dal Kenya al mondo

Teoria e prassi economiche. Amore per la gente del mondo – 14.00 – 15.15

Tavola rotonda The Economics of Francesco con Jeffrey Sachs e Helen Alford

Creating inclusive economic growth. Da India e Portogallo al mondo

Storie EoF dall’Italia

Voci e pensieri: Jennifer Nedelsky

Finanza. Sollevare i poveri – 15. 15 – 15.45

Storie EoF: Argentina.

Are you seeing what we’re seeing? Dagli USA al mondo

Voci e pensieri: Partha Dasgupta

Afghan Women Exist. Puoi sentirci mondo?

Voci da Kabul

Verso un’economia vegetale – 15.45 – 16.30

Trasformiamo i sistemi alimentari lavorando insieme! Mateusz Ciasnocha

Voci e pensieri: Vandana Shiva

Vocazione, cultura, patto. Dal LATAM al mondo

Verso una economia vegetale. Dialogo con Stefano Mancuso

Verso il 2022 – 16.30 – 17.00

Video messaggio di Papa Francesco

La democrazia economica. Trasformiamo le città

