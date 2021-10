Umbertide, 1 ottobre 2021 – Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Città di Castello e quelli della Stazione di Umbertide, nell’ambito delle attività di controllo del territorio con particolare riferimento ai delitti connessi agli stupefacenti, hanno arrestato un umbertidese di 46 anni, inoccupato, resosi responsabile dell’ipotesi di reato di coltivazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo, già noto che alle forze dell’ordine, all’esito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre 600 grammi di marijuana pronta per essere confezionata, alcune piante custodite nelle pertinenze della propria abitazione che avrebbero consentito una resa di circa 1,5 kg di analogo stupefacente, ma anche bilancino di precisione e materiale per il confezionamento necessari per la vendita della sostanza.

Arrestato nella flagranza del reato, nella mattinata odierna il Giudice ha convalidato il provvedimento restrittivo applicato dai Carabinieri, disponendo a suo carico la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria.

(1)