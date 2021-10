Rush finale dell’evento organizzato dal Corso di Laurea di Infermieristica, della sede di Foligno, dell’Università degli Studi di Perugia

Foligno, 3 ottobre 2021 – Va verso quota 1.200 la quarta edizione del Festival di Medicina tradizionale, in corso nel centro di Foligno, per le location di Palazzo Trinci, Palazzo Candiotti e Auditorium San Domenico. È questa infatti la quota di accessi che è destinata a raggiungere la kermesse che, nelle location individuate, ha radunato cittadini interessati, operatori del settore e medici. Tanti infatti coloro che hanno voluto visitare i workshop previsti e le conferenze che, fino a questa sera, animeranno il centro di Foligno.

Il programma di oggi

La giornata riprende alle 16 a Palazzo Trinci con la conferenza del prof. Francesco Grignani, dell’Università degli Studi di Perugia e Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, che parlerà di “Genetica ed epigenetica nella salute umana: tra scienza e pseudoscienza”. A Palazzo Candiotti, dalle 16, riapriranno gli workshop. Dalle 16, in due turni, workshop di Massimiliano Angeli – Shihan in discipline orientali: “IL QUI ED ORA – dove la vita tocca l’esistere.

In sala 2, sempre in due turni, workshop con la Silvia Alessi che sarà “Alla scoperta degli oli essenziali”. In sala 4 workshop con Ilaria Perni: “cosa significa YOGA per la Mente” LEZIONE PRATICA. A seguire, dalle 18-15, Alex Di Cicco Pucci porterà nel suo “Viaggio vibrazionale – meditazione attraverso strumenti ancestrali”. In sala 5 workshop di Qi Gong e Taiji con Michele Branca, insegnante di Qi Gong e l’incontro “Lavoro sul corpo, sulla mente e sul respiro”.

In sala 6 workshop della Lăoshī Giulia D’Allestro che parlerà di “Alimentazione e rimedi naturali secondo la Medicina Tradizionale Cinese”. In sala 7 workshop prof. Marco Leonti, dell’Università di Cagliari, dal titolo “Viaggio tra i sapori delle piante medicinali”. In sala 8 workshop di FALUN DAFA “Pratica spirituale cinese di tradizione Buddista” Associazione Italiana Falun Dafa.

