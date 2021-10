Foligno, 4 ottobre 2021 – E’ stato rinnovato il patto di gemellaggio tra Foligno e La Louvière. “Con profondo orgoglio ed emozione ho firmato, insieme a Jacques Gobert, sindaco di La Louvière (Belgio), il rinnovo del patto di gemellaggio con Foligno e di amicizia tra le due comunità, legate a seguito dell’emigrazione di tanti umbri andati a lavorare nelle miniere belghe, ha sottolineato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

Sono stato invitato proprio in occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario dell’accordo italo-belga unitamente ai rappresentanti di Pineto in Abruzzo ed Aragona in Sicilia, altri Comuni gemellati con La Louvière, insieme ai quali abbiamo inaugurato un monumento. Abbiamo consegnato diversi doni istituzionali e conferito al collega belga il giglio d’oro della città. Molto toccante la conferenza sull’immigrazione italiana in Belgio, e la visita alla miniera Bois du Cazier di Marcinelle dove persero la vita 262 lavoratori di cui 136 italiani”. Il Consiglio comunale di Foligno aveva reso omaggio alle vittime della tragedia.

