Domani, sabato 9 ottobre, alla 17, al Teatro Mengoni

MAGIONE 8 ottobre 2021 – Sabato 9 ottobre alla 17, al Teatro Mengoni di Magione presentazione animata del libro illustrato “Ariel e il ciclo della vita”, Futura edizioni, scritto da Mario Ortolani e Claudia Ragni e illustrato da Marta Fumanti e Adelaide Menichelli. Poesia di Tiziana Malagola Busi.

La presentazione sarà animata grazie agli intermezzi realizzati con la collaborazione di illustratori, lettori e musicisti. Green pass obbligatorio

MARIO ORTOLANI

Mario Ortolani, attualmente docente di scuola primaria, ha un’esperienza didattica educativa e formativa derivante dal aver insegnato in scuole di vario grado. Ha conseguito il Magistero in Scienze Religiose presso la facoltà Teologica di Milano; laureato in Scienze

dell’Educazione (ex pedagogia) presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Verona, ha conseguito l’abilitazione in Counseling educativo presso la S.I.Co. di Roma. Dal 2014 scrive e pubblica libri per bambini: La veste degli angeli, Tozzuolo Edirore, 2015;

ha editato con la casa editrice Futura Libri: I Bambini arcobaleno, 2018; Un fiore dai sette colori, 2021; La veste degli angeli, 2021.

