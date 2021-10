I due Comuni insieme alla Marcia della Pace

Montone, 8 ottobre 2021 – Due realtà geograficamente distanti, unite non soltanto da un gemellaggio, ma anche da un progetto di pace. Montone e Castegnato, Comune della provincia di Brescia, tornano ad “abbracciarsi” questo fine settimana in occasione di una nuova piantumazione di un alberello di kaki, sopravvissuto al bombardamento atomico del 1945 a Nagasaki, e della 60^ Marcia della Pace Perugia – Assisi.

E’ previsto per oggi l’arrivo della delegazione di Castegnato che domani mattina, alle ore 10.30, parteciperà alla cerimonia della messa a dimora della pianticella nei giardini adiacenti la scuola primaria “Emma Smacchia”. Sempre nella giornata di sabato 9 ottobre ci sarà un tavolo di lavoro all’osservatorio di Coloti per rafforzare l’impegno nei progetti portati avanti insieme in questi anni dove si è consolidato anche il legame di amicizia.

Mentre domenica 10 ottobre la delegazione ospite parteciperà insieme all’Amministrazione comunale montonese alla Marcia della Pace.

(1)