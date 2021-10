Chiuso il locale dove sono state trovate un centinaio di persone e contestata la prevista sanzione per violazione delle disposizioni in materia di Covid

Perugia, 9 ottobre 2021 – Nell’ambito delle attività espletate in sinergia dalle Forze di Polizia in merito al rispetto della normativa in materia di contenimento della diffusione pandemica da Covid – 19, gli Agenti della Polizia Locale di Perugia e della Polizia di Stato della Questura di Perugia, effettuavano controlli tesi alla verifica del rispetto della citata normativa.

In particolare, nella notte scorsa, gli Agenti della Divisione P.A.S.I. – Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione della Questura e della Sezione Amministrativa della Polizia Locale, unitamente agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, accertavano, a seguito di un attento monitoraggio, che in un locale situato nel Comune di Perugia risultava al suo interno la presenza di circa un centinaio di persone, assembrate e prive dei dispositivi sanitari di protezione individuale i quali, all’atto del controllo, stavano ballando fra i tavoli del locale grazie alla musica di un DJ anch’esso privo di mascherina protettiva, in piena violazione delle normative anti-Covid19.

Anche la parte esterna del locale risultava occupata da un elevatissimo numero di persone assembrate e prive dei prescritti dispositivi.

Gli agenti, localizzato il responsabile del locale provvedevano a far spegnere la musica e a far avvisare i clienti che l’evento non poteva proseguire, invitandoli a terminare le consumazioni acquistate e a lasciare il locale.

Terminato senza particolari criticità il deflusso, gli operatori provvedevano a contestare la prevista sanzione per violazione delle disposizioni in materia di Covid nonchè a disporre la chiusura temporanea del locale con apposizione dei sigilli per giorni 5.

(3)