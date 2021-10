Fischio di inizio alle ore 15 di domenica 17 ottobre, allo stadio Città di Arezzo

Foligno, 13 ottobre 2021 – Per la quinta giornata di Campionato di serie D i falchetti affronteranno fuori casa la capolista del girone E, l’Arezzo. Una sfida importante per i ragazzi di mister Monaco, che affronteranno la squadra toscana dopo averla sconfitta nella gara preliminare di Coppa Italia. Fischio di inizio per il match alle ore 15 di domenica 17 ottobre allo stadio Città di Arezzo.

I tifosi del Foligno, da mercoledì 13 ottobre fino alle ore 19 di sabato, potranno acquistare i biglietti per la partita tramite il circuito online TicketOne al seguente link https://www.ticketone.it/event/ss-arezzo-stadio-citta-di-arezzo-14282021/ o nel punto vendita autorizzato della città folignate, l’agenzia di viaggi Tourist Trophy sas, in via Umberto I.

Nel frattempo i biancazzurri hanno ripreso da martedì gli allenamenti presso gli impianti sportivi di Corvia.

